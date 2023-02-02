https://ria.ru/20230202/vetnam-1849186651.html

Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов

Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов - РИА Новости, 02.02.2023

Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов

Турбизнес Вьетнама предлагает увеличить срок безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней, сообщает Tourdom. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:07

2023-02-02T12:07

2023-02-02T12:07

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Турбизнес Вьетнама предлагает увеличить срок безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней, сообщает Tourdom.Крис Фэруэлл, член Консультативного совета по туризму (TAB), отмечает, что нововведение может привлечь иностранных путешественников и нарастить турпоток в страну. Его поддержала и Вьетнамская туристическая ассоциация.Предложения включают несколько пунктов: расширение списка стран, для граждан которых действует безвизовый режим, замена бумажной визы в паспорте электронной, а также увеличение периода "туристического безвиза" до 30 или 45 дней."В то время как Таиланд предлагает освобождение от визы для граждан из 65 стран на срок до 45 или даже 90 дней, Вьетнам после открытия границ так и не ввел никаких стимулов для иностранных гостей. Туристическая деятельность у нас восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры. Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям", — аргументировал необходимость реформы Крис Фэруэлл.Глава Вьетнамской туристической ассоциации Ву Тхе Бинь сказал, что власти и агентства должны тесно сотрудничать, чтобы согласовать новые правила. По его словам, это нужно сделать как можно быстрее, потому что туристы пока предпочитают отдыхать в других странах Азии.Россияне могут находиться в республике до 15 дней без оформления разрешения на въезд. Ковидные ограничения отменены. Прямых рейсов во Вьетнам пока нет. Добраться до курортов можно лишь с пересадками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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