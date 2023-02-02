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Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
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Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов
Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов - РИА Новости, 02.02.2023
Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов
Турбизнес Вьетнама предлагает увеличить срок безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней, сообщает Tourdom. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:07
2023-02-02T12:07
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
виза
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Турбизнес Вьетнама предлагает увеличить срок безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней, сообщает Tourdom.Крис Фэруэлл, член Консультативного совета по туризму (TAB), отмечает, что нововведение может привлечь иностранных путешественников и нарастить турпоток в страну. Его поддержала и Вьетнамская туристическая ассоциация.Предложения включают несколько пунктов: расширение списка стран, для граждан которых действует безвизовый режим, замена бумажной визы в паспорте электронной, а также увеличение периода "туристического безвиза" до 30 или 45 дней."В то время как Таиланд предлагает освобождение от визы для граждан из 65 стран на срок до 45 или даже 90 дней, Вьетнам после открытия границ так и не ввел никаких стимулов для иностранных гостей. Туристическая деятельность у нас восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры. Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям", — аргументировал необходимость реформы Крис Фэруэлл.Глава Вьетнамской туристической ассоциации Ву Тхе Бинь сказал, что власти и агентства должны тесно сотрудничать, чтобы согласовать новые правила. По его словам, это нужно сделать как можно быстрее, потому что туристы пока предпочитают отдыхать в других странах Азии.Россияне могут находиться в республике до 15 дней без оформления разрешения на въезд. Ковидные ограничения отменены. Прямых рейсов во Вьетнам пока нет. Добраться до курортов можно лишь с пересадками.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Виза
12:07 02.02.2023
 
Во Вьетнаме призвали увеличить срок безвизового пребывания для туристов

Во Вьетнаме обсуждают увеличение срока безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаРынок в старом квартале Ханоя
Рынок в старом квартале Ханоя - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Турбизнес Вьетнама предлагает увеличить срок безвизового пребывания для туристов с 15 до 45 дней, сообщает Tourdom.
Крис Фэруэлл, член Консультативного совета по туризму (TAB), отмечает, что нововведение может привлечь иностранных путешественников и нарастить турпоток в страну. Его поддержала и Вьетнамская туристическая ассоциация.
Предложения включают несколько пунктов: расширение списка стран, для граждан которых действует безвизовый режим, замена бумажной визы в паспорте электронной, а также увеличение периода "туристического безвиза" до 30 или 45 дней.
"В то время как Таиланд предлагает освобождение от визы для граждан из 65 стран на срок до 45 или даже 90 дней, Вьетнам после открытия границ так и не ввел никаких стимулов для иностранных гостей. Туристическая деятельность у нас восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры. Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям", — аргументировал необходимость реформы Крис Фэруэлл.
Глава Вьетнамской туристической ассоциации Ву Тхе Бинь сказал, что власти и агентства должны тесно сотрудничать, чтобы согласовать новые правила. По его словам, это нужно сделать как можно быстрее, потому что туристы пока предпочитают отдыхать в других странах Азии.
Россияне могут находиться в республике до 15 дней без оформления разрешения на въезд. Ковидные ограничения отменены. Прямых рейсов во Вьетнам пока нет. Добраться до курортов можно лишь с пересадками.
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