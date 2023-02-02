https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849209000.html
МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок
МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок - РИА Новости, 02.02.2023
МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок
Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за пандемии поездки, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. "Продления постановления 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Мы собрали данные по рынку: больше 90 процентов долгов за этот период были погашены", — рассказали в министерстве. Путешественники, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства, добавили в ведомстве. Сейчас в министерстве ждут предложения от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед клиентами. "Уже прорабатываем идеи с участниками рынка и экспертами", — сообщили в пресс-службе. Выступая в декабре прошлого года на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России министр экономического развития Максим Решетников заявлял о том, что долг туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся поездки сократится к концу года до 1,5 миллиарда рублей. Он уточнял, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до десяти миллиардов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Коронавирус COVID-19
МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок
МЭР России не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмененные путешествия
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за пандемии поездки, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
"Продления постановления 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Мы собрали данные по рынку: больше 90 процентов долгов за этот период были погашены", — рассказали в министерстве.
Путешественники, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства, добавили в ведомстве.
Сейчас в министерстве ждут предложения от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед клиентами. "Уже прорабатываем идеи с участниками рынка и экспертами", — сообщили в пресс-службе.
Выступая в декабре прошлого года на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России министр экономического развития Максим Решетников заявлял
о том, что долг туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся поездки сократится к концу года до 1,5 миллиарда рублей. Он уточнял, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до десяти миллиардов.