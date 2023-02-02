https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849209000.html

МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок

МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок - РИА Новости, 02.02.2023

МЭР не продлит туроператорам отсрочку возврата средств за отмену поездок

Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:38

2023-02-02T13:38

2023-02-02T13:38

туризм

туризм

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за пандемии поездки, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. "Продления постановления 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Мы собрали данные по рынку: больше 90 процентов долгов за этот период были погашены", — рассказали в министерстве. Путешественники, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства, добавили в ведомстве. Сейчас в министерстве ждут предложения от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед клиентами. "Уже прорабатываем идеи с участниками рынка и экспертами", — сообщили в пресс-службе. Выступая в декабре прошлого года на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России министр экономического развития Максим Решетников заявлял о том, что долг туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся поездки сократится к концу года до 1,5 миллиарда рублей. Он уточнял, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до десяти миллиардов.

https://ria.ru/20221219/otsrochka-1839688464.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, коронавирус covid-19