https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1837065415.html
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:10
2022-12-07T20:10
2022-12-07T20:10
туризм
туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство рассмотрит пути помощи бизнесу, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года, – сказал министр. – В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. Законопроект пройдет второе чтение 13 декабря". По словам Решетникова, в соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на введение аналогичных мер. "Мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", – сказал он.Министр добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов."По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", – заявил министр.
https://ria.ru/20221207/zakonoproekt-1837044559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, туристы
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
МЭР России ожидает снижение долга туроператоров перед клиентами до 1,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство рассмотрит пути помощи бизнесу, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.
"Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года, – сказал министр. – В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. Законопроект пройдет второе чтение 13 декабря".
По словам Решетникова, в соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на введение аналогичных мер. "Мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", – сказал он.
Министр добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов.
"По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", – заявил министр.