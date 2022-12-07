https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1837065415.html

Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей

Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022

Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей

Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:10

2022-12-07T20:10

2022-12-07T20:10

туризм

туризм

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство рассмотрит пути помощи бизнесу, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года, – сказал министр. – В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. Законопроект пройдет второе чтение 13 декабря". По словам Решетникова, в соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на введение аналогичных мер. "Мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", – сказал он.Министр добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов."По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", – заявил министр.

https://ria.ru/20221207/zakonoproekt-1837044559.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, туристы