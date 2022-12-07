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Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1837065415.html
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:10
2022-12-07T20:10
туризм
туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство рассмотрит пути помощи бизнесу, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года, – сказал министр. – В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. Законопроект пройдет второе чтение 13 декабря". По словам Решетникова, в соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на введение аналогичных мер. "Мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", – сказал он.Министр добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов."По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", – заявил министр.
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Лана Баева
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туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, туристы
20:10 07.12.2022
 
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей

МЭР России ожидает снижение долга туроператоров перед клиентами до 1,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей, далее ведомство рассмотрит пути помощи бизнесу, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.
"Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года, – сказал министр. – В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. Законопроект пройдет второе чтение 13 декабря".
По словам Решетникова, в соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на введение аналогичных мер. "Мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", – сказал он.
Министр добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов.
"По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", – заявил министр.
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