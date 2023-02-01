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СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230201/tailand-1848956389.html
СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца
СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца
На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:17
2023-02-01T14:17
туризм
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таиланд
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает Thaiger.По данным издания, конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара из России сидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка из Великобритании с подругой из Германии, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку. Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила нашу соотечественницу по голове."Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", – рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", – цитирует издание жительницу Германии.Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев в Малайзию.Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Происшествия
14:17 01.02.2023
 
СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца

СМИ: на тайском острове Пханган россиянка откусила британской туристке часть пальца

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает Thaiger.
По данным издания, конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара из России сидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка из Великобритании с подругой из Германии, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку.
Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила нашу соотечественницу по голове.
"Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", – рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", – цитирует издание жительницу Германии.
Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев в Малайзию.
Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.
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