https://ria.ru/20230201/tailand-1848956389.html

СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца

СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца

На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:17

2023-02-01T14:17

2023-02-01T14:17

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает Thaiger.По данным издания, конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара из России сидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка из Великобритании с подругой из Германии, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку. Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила нашу соотечественницу по голове."Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", – рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", – цитирует издание жительницу Германии.Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев в Малайзию.Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.

https://ria.ru/20230116/tailand-1845163059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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