СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца
СМИ: на тайском острове Пханган россиянка откусила британской туристке часть пальца
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке, сообщает Thaiger.
По данным издания, конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара из России сидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка из Великобритании с подругой из Германии, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку.
Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила нашу соотечественницу по голове.
"Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", – рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", – цитирует издание жительницу Германии.
Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев в Малайзию.
Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.