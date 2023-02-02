https://ria.ru/20230202/gosposhlina-1849365947.html

В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом - РИА Новости, 02.02.2023

В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:47

2023-02-02T19:47

2023-02-02T21:05

паспорт

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

гознак

ирина волк

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили с 2 февраля.Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.В компании "Гознак" уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который создает необходимые для них микросхемы.Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.

https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849348406.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

паспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, гознак, ирина волк