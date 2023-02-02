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В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом - РИА Новости, 02.02.2023
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В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом
В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом - РИА Новости, 02.02.2023
В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом
Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:47
2023-02-02T21:05
паспорт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
гознак
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили с 2 февраля.Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.В компании "Гознак" уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который создает необходимые для них микросхемы.Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
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паспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, гознак, ирина волк
Паспорт, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия, Гознак, Ирина Волк
19:47 02.02.2023 (обновлено: 21:05 02.02.2023)
 
В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

МВД: госпошлину за загранпаспорт с чипом вернут при отказе заявителя от услуги

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт России
Заграничный паспорт России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заграничный паспорт России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги", — сказала она.

Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили с 2 февраля.
Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.
В компании "Гознак" уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который создает необходимые для них микросхемы.
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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