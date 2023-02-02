19:47 02.02.2023 (обновлено: 21:05 02.02.2023)
В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом
МВД: госпошлину за загранпаспорт с чипом вернут при отказе заявителя от услуги
Заграничный паспорт России. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги", — сказала она.
Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили с 2 февраля.
Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.
В компании "Гознак" уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который создает необходимые для них микросхемы.
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.