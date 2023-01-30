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Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
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Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 30.01.2023
Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:46
2023-01-30T17:49
туризм
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пакистан
туризм
новости - туризм
сергей лавров
билавал бхутто зардари
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, такая возможность обсуждается между соответствующими авиационными властями России и Пакистана. Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая. Эти вопросы находятся на рассмотрении", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.
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россия, пакистан, туризм, новости - туризм, сергей лавров, билавал бхутто зардари
Туризм, Россия, Пакистан, Туризм, Новости - Туризм, Сергей Лавров, Билавал Бхутто Зардари
13:46 30.01.2023 (обновлено: 17:49 30.01.2023)
 
Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Лавров сообщил, что власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых авиарейсов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да, такая возможность обсуждается между соответствующими авиационными властями России и Пакистана. Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая. Эти вопросы находятся на рассмотрении", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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ТуризмРоссияПакистанТуризмНовости - ТуризмСергей ЛавровБилавал Бхутто Зардари
 
 
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