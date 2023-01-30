https://ria.ru/20230130/aviareysy-1848398010.html

Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 30.01.2023

Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:46

2023-01-30T13:46

2023-01-30T17:49

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билавал бхутто зардари

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, такая возможность обсуждается между соответствующими авиационными властями России и Пакистана. Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая. Эти вопросы находятся на рассмотрении", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

https://ria.ru/20230125/avia-1847287619.html

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