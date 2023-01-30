https://ria.ru/20230130/bodrum-1848478519.html

"Победа" будет летать в турецкий Бодрум

"Победа" будет летать в турецкий Бодрум - РИА Новости, 30.01.2023

"Победа" будет летать в турецкий Бодрум

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает перевозчик. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:41

2023-01-30T17:41

2023-01-30T17:41

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает перевозчик. Авиакомпания уже открыла продажи билетов на рейс Москва-Бодрум. "Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта "Внуково". С 1 сентября 2023 года рейсы будут ежедневными", — говорится в релизе. Кроме этого, среди турецких маршрутов "Победы" — перелеты из Москвы в Стамбул, Анталью, Аланью. Планируются рейсы из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул. Сейчас в международных направлениях "Победы" также значатся Белоруссия, Армения и ОАЭ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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