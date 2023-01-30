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"Победа" будет летать в турецкий Бодрум - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
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"Победа" будет летать в турецкий Бодрум
"Победа" будет летать в турецкий Бодрум - РИА Новости, 30.01.2023
"Победа" будет летать в турецкий Бодрум
Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает перевозчик. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:41
2023-01-30T17:41
туризм
туризм
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает перевозчик. Авиакомпания уже открыла продажи билетов на рейс Москва-Бодрум. "Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта "Внуково". С 1 сентября 2023 года рейсы будут ежедневными", — говорится в релизе. Кроме этого, среди турецких маршрутов "Победы" — перелеты из Москвы в Стамбул, Анталью, Аланью. Планируются рейсы из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул. Сейчас в международных направлениях "Победы" также значатся Белоруссия, Армения и ОАЭ.
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туризм, новости - туризм, бодрум, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бодрум, Москва
17:41 30.01.2023
 
"Победа" будет летать в турецкий Бодрум

"Победа" в июне начнет трижды в неделю перевозить пассажиров из Москвы в турецкий Бодрум

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в июне начнет полеты из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает перевозчик.
Авиакомпания уже открыла продажи билетов на рейс Москва-Бодрум. "Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта "Внуково". С 1 сентября 2023 года рейсы будут ежедневными", — говорится в релизе.
Кроме этого, среди турецких маршрутов "Победы" — перелеты из Москвы в Стамбул, Анталью, Аланью. Планируются рейсы из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.
Сейчас в международных направлениях "Победы" также значатся Белоруссия, Армения и ОАЭ.
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