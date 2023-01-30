Из Петербурга появились новые рейсы в Армению
Авиакомпания Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"С 29 января из Пулково начала полеты в Ереван новая авиакомпания — Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас в столицу Армении также летают "Россия", Utair и FlyOne Armenia. С запуском полетной программы Fly Arna количество рейсов из Пулково в Звартноц увеличится до 14 в неделю.
"Fly Arna будет выполнять перевозки три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.
Fly Arna — лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.
"С 29 января из Пулково начала полеты в Ереван новая авиакомпания — Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас в столицу Армении также летают "Россия", Utair и FlyOne Armenia. С запуском полетной программы Fly Arna количество рейсов из Пулково в Звартноц увеличится до 14 в неделю.
"Fly Arna будет выполнять перевозки три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.
Fly Arna — лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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