https://ria.ru/20230130/erevan-1848363381.html

Из Петербурга появились новые рейсы в Армению

Из Петербурга появились новые рейсы в Армению - РИА Новости, 30.01.2023

Из Петербурга появились новые рейсы в Армению

Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 29 января из Пулково начала... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:18

2023-01-30T12:18

2023-01-30T12:18

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армения

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ереван

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 29 января из Пулково начала полеты в Ереван новая авиакомпания — Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — уточнили в пресс-службе.Сейчас в столицу Армении также летают "Россия", Utair и FlyOne Armenia. С запуском полетной программы Fly Arna количество рейсов из Пулково в Звартноц увеличится до 14 в неделю."Fly Arna будет выполнять перевозки три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.Fly Arna — лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.

https://ria.ru/20230127/aeroflot-1847944621.html

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санкт-петербург

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Ольга Кабанова

новости - туризм, армения, санкт-петербург, ереван, пулково (аэропорт)