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Из Петербурга появились новые рейсы в Армению - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230130/erevan-1848363381.html
Из Петербурга появились новые рейсы в Армению
Из Петербурга появились новые рейсы в Армению - РИА Новости, 30.01.2023
Из Петербурга появились новые рейсы в Армению
Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 29 января из Пулково начала... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:18
2023-01-30T12:18
туризм
новости - туризм
армения
санкт-петербург
ереван
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 29 января из Пулково начала полеты в Ереван новая авиакомпания — Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — уточнили в пресс-службе.Сейчас в столицу Армении также летают "Россия", Utair и FlyOne Armenia. С запуском полетной программы Fly Arna количество рейсов из Пулково в Звартноц увеличится до 14 в неделю."Fly Arna будет выполнять перевозки три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.Fly Arna — лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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новости - туризм, армения, санкт-петербург, ереван, пулково (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Армения, Санкт-Петербург, Ереван, Пулково (аэропорт)
12:18 30.01.2023
 
Из Петербурга появились новые рейсы в Армению

Авиакомпания Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в метро "Площадь Республики" в Ереване
Вход в метро Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 29 января из Пулково начала полеты в Ереван новая авиакомпания — Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — уточнили в пресс-службе.

Сейчас в столицу Армении также летают "Россия", Utair и FlyOne Armenia. С запуском полетной программы Fly Arna количество рейсов из Пулково в Звартноц увеличится до 14 в неделю.

"Fly Arna будет выполнять перевозки три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.

Fly Arna — лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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