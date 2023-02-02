https://ria.ru/20230202/kuzbass-1849132530.html

В Кузбассе создадут первую туристическую особую экономическую зону

В Кузбассе создадут первую туристическую особую экономическую зону - РИА Новости, 02.02.2023

В Кузбассе создадут первую туристическую особую экономическую зону

Первую туристическую особую экономическую зону создадут в Кузбассе к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам обсуждения вопросов... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:28

2023-02-02T08:28

2023-02-02T11:58

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КЕМЕРОВО, 2 фев - РИА Новости. Первую туристическую особую экономическую зону создадут в Кузбассе к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам обсуждения вопросов социально-экономического развития региона губернатора Сергея Цивилева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. "В развитии туризма в Горной Шории - на территории Шерегеша и Междуреченска - инвесторы готовы вкладывать деньги. В целом на развитие сферы туризма там планируется направить около 150 миллиардов рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест. Уже есть понимание, насколько существенный экономический и социальный эффект эти проекты будут иметь на развитие сибирских регионов и России в целом", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что до конца 2025 года в секторе "Е" СТК "Шерегеш" планируется построить новый гостиничный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. Кроме объектов питания, проектом предусмотрено создание конференц-зоны на 300 посадочных мест, фитнес-центра со SPA и бассейном. Совокупный бюджет проекта составляет порядка 1,8 миллиарда рублей До 2031 года в секторе "Б" будет создан целый горнолыжный комплекс общей стоимостью более 23 миллиардов рублей, который включает гостиницы, рестораны, СПА, 7 подъемников со склонами разного уровня сложности. Кроме того, план комплексного развития незастроенной территории СТК "Шерегеш" площадью 427,47 га и общим объемом инвестиций 60 миллиардов рублей предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, спа-центров с банными комплексами и других объектов инфраструктуры. "Крупные парки развлечений в России становятся точками притяжений для туристов. Эти проекты обладают большим мультипликативным эффектом в туризме. За счет появления большого парка развлечений в Сибири в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов", - приводятся в сообщении слова министра Максима Решетникова. "Туристическую особую экономическую зону в Кузбассе планируют создать к 2024 году. Благоприятные условия для развития бизнеса на ОЭЗ позволят привлечь на территорию Горной Шории больше крупных инвесторов и развивать в регионе несырьевые виды экономики", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html

https://ria.ru/20230201/kuzbass-1848912728.html

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Дарья Буймова

россия, междуреченск, сергей цивилев, максим решетников, туризм, новости - туризм, кемеровская область