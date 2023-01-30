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Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html
Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега
Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега - РИА Новости, 30.01.2023
Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега
В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:32
2023-01-30T18:32
туризм
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новости - туризм
сочи
краснодарский край
роза хутор
газпром
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СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов. "Снег выпал, но немного, на верхах", — отметили в "Газпроме". Представитель курорта отметила, что толщина покрова не превышает десяти сантиметров, трассы работают, но не все. Аналогичная ситуация наблюдается в "Красной Поляне" и на "Роза Хутор", где запущены не все зоны для катания.Однако это не останавливает туристов, которые активно бронируют отели на февральские праздники. Загрузка гостиниц составляет 85 процентов, рассказали в "Красной Поляне". Ведь, кроме лыжников и сноубордистов, в горах отдыхают семьи с детьми, которые активно пользуются развлекательным сервисом.Как сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.Из-за аномально теплого января горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" не могут открыть все трассы для катания. Там придумывали акции и приглашали шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. В мэрии отмечали, что низкие температуры и осадки в горах, прогнозируемые синоптиками с начала выходных, позволят открыть все склоны.
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туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, роза хутор, газпром
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Краснодарский край, Роза Хутор, Газпром
18:32 30.01.2023
 
Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега

На горных курортах Сочи из-за нехватки снега открыты не все трассы для катания

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"На "Роза Хутор" отметят Новый год
На Роза Хутор отметят Новый год - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов.
"Снег выпал, но немного, на верхах", — отметили в "Газпроме". Представитель курорта отметила, что толщина покрова не превышает десяти сантиметров, трассы работают, но не все.
Аналогичная ситуация наблюдается в "Красной Поляне" и на "Роза Хутор", где запущены не все зоны для катания.
Однако это не останавливает туристов, которые активно бронируют отели на февральские праздники. Загрузка гостиниц составляет 85 процентов, рассказали в "Красной Поляне". Ведь, кроме лыжников и сноубордистов, в горах отдыхают семьи с детьми, которые активно пользуются развлекательным сервисом.
Как сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.
Из-за аномально теплого января горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" не могут открыть все трассы для катания. Там придумывали акции и приглашали шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. В мэрии отмечали, что низкие температуры и осадки в горах, прогнозируемые синоптиками с начала выходных, позволят открыть все склоны.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 18:36Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиКраснодарский крайРоза ХуторГазпром
 
 
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