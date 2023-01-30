https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html

Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега

Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега - РИА Новости, 30.01.2023

Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега

В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:32

2023-01-30T18:32

2023-01-30T18:32

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СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов. "Снег выпал, но немного, на верхах", — отметили в "Газпроме". Представитель курорта отметила, что толщина покрова не превышает десяти сантиметров, трассы работают, но не все. Аналогичная ситуация наблюдается в "Красной Поляне" и на "Роза Хутор", где запущены не все зоны для катания.Однако это не останавливает туристов, которые активно бронируют отели на февральские праздники. Загрузка гостиниц составляет 85 процентов, рассказали в "Красной Поляне". Ведь, кроме лыжников и сноубордистов, в горах отдыхают семьи с детьми, которые активно пользуются развлекательным сервисом.Как сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.Из-за аномально теплого января горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" не могут открыть все трассы для катания. Там придумывали акции и приглашали шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. В мэрии отмечали, что низкие температуры и осадки в горах, прогнозируемые синоптиками с начала выходных, позволят открыть все склоны.

https://ria.ru/20230126/traty-1847647659.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, роза хутор, газпром