Горнолыжные курорты в Сочи страдают из-за нехватки снега
На горных курортах Сочи из-за нехватки снега открыты не все трассы для катания
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"На "Роза Хутор" отметят Новый год
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В горах Сочи прошел долгожданный снег, но толщина покрова по-прежнему недостаточна, и открыть все трассы не удалось, рассказали представители курортов.
"Снег выпал, но немного, на верхах", — отметили в "Газпроме". Представитель курорта отметила, что толщина покрова не превышает десяти сантиметров, трассы работают, но не все.
Аналогичная ситуация наблюдается в "Красной Поляне" и на "Роза Хутор", где запущены не все зоны для катания.
Однако это не останавливает туристов, которые активно бронируют отели на февральские праздники. Загрузка гостиниц составляет 85 процентов, рассказали в "Красной Поляне". Ведь, кроме лыжников и сноубордистов, в горах отдыхают семьи с детьми, которые активно пользуются развлекательным сервисом.
Как сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.
Из-за аномально теплого января горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" не могут открыть все трассы для катания. Там придумывали акции и приглашали шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. В мэрии отмечали, что низкие температуры и осадки в горах, прогнозируемые синоптиками с начала выходных, позволят открыть все склоны.