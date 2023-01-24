https://ria.ru/20230124/shamany-1847196941.html

Сочинские горные курорты обратились за помощью к шаманам

Сочинские горные курорты обратились за помощью к шаманам - РИА Новости, 24.01.2023

Сочинские горные курорты обратились за помощью к шаманам

Горные курорты Сочи придумывают акции и приглашают шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:56

2023-01-24T20:56

2023-01-24T20:56

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СОЧИ, 24 янв - РИА Новости. Горные курорты Сочи придумывают акции и приглашают шаманов, чтобы вызвать долгожданный снегопад. Из-за аномально тёплого декабря курорты были вынуждены перенести открытие зимнего сезона на более поздние даты. Немного позже снежный покров достиг нормального уровня, курорты даже запустили системы искусственного оснежения и продажу единых ски-пассов. Однако к середине января в Сочи вернулась тёплая солнечная погода, и выпавшего снега в горах для полноценного катания снова стало недостаточно. "Снега пока меньше, чем в прошлом сезоне, но у нас работают пушки, поэтому снежного покрова достаточно для катаний. У нас запущен специальный тариф "Ждём снега", по которому стоимость ски-пасса 999 рублей. Он действует до начала снегопадов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Газпром". Ещё одним креативным методом в надежде вызвать снег в горах воспользовался курорт "Роза Хутор". Курорт надеется, что с 28 января ситуация с отсутствием снегопадов изменится, поскольку синоптики прогнозируют с этой даты похолодание. В Telegram-канале курорта отдыхающим предлагают кликнуть на символ в виде кита, чтобы прогноз погоды сбылся и в горах пошёл долгожданный снег. В свою очередь курорт "Красная Поляна" привёз сибирского шамана, который провёл обряд, помогающий ускорить начало снегопадов. При этом, как рассказали РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, тепло, которое установилось сейчас в Сочи, временное, и вскоре наступят холода. Уже в выходные в горах курорта пойдёт снег, а в прибрежной зоне температура воздуха начнёт снижаться.

https://ria.ru/20221229/konflikt-1842115354.html

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краснодарский край, газпром, роза хутор, сочи, туризм, новости - туризм