https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html

Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя

Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя - РИА Новости, 30.01.2023

Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя

Женщина, попытавшаяся перевезти из Стамбула в Москву полкило кокаина в 90 полимерных контейнерах в желудке, задержана в аэропорту "Внуково", сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:25

2023-01-30T16:25

2023-01-30T17:26

происшествия

москва

россия

стамбул

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внуково (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Женщина, попытавшаяся перевезти из Стамбула в Москву полкило кокаина в 90 полимерных контейнерах в желудке, задержана в аэропорту "Внуково", сообщили в пресс-службе ФТС России. "В аэропорту "Внуково" таможенники задержали женщину-наркокурьера, доставившую партию кокаина весом около 500 граммов из Стамбула в Москву. Наркоглотателем оказалась 23-летняя россиянка. Запрещенное вещество она перемещала в 90 полимерных контейнерах в своем желудочно-кишечном тракте", - рассказали в ведомстве. По информации ФТС России, позже в одной из московских гостиниц задержали еще одного участника преступной группы – получателя наркотиков. Россиянин должен был организовать сбыт товара в Москве и Подмосковье. "В ходе обысков по месту проживания мужчины обнаружены предназначенные для сбыта различные наркотические средства: 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази. В общей сложности из незаконного оборота изъято порядка 1,5 кг наркотических средств", - уточнили в ведомстве. Девушка и ее сообщник арестованы. Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Им грозит лишение свободы вплоть до 20 лет. По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость 1 килограмма кокаина на черном рынке составляет 15 миллионов рублей. Таким образом, примерная стоимость наркотиков, которые перевозила наркокурьерша, может составлять 7,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

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происшествия, москва, россия, стамбул, федеральная таможенная служба (фтс россии), внуково (аэропорт), новости - туризм