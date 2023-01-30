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Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя - РИА Новости, 30.01.2023
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Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя
Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя - РИА Новости, 30.01.2023
Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя
Женщина, попытавшаяся перевезти из Стамбула в Москву полкило кокаина в 90 полимерных контейнерах в желудке, задержана в аэропорту "Внуково", сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:25
2023-01-30T17:26
происшествия
москва
россия
стамбул
федеральная таможенная служба (фтс россии)
внуково (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Женщина, попытавшаяся перевезти из Стамбула в Москву полкило кокаина в 90 полимерных контейнерах в желудке, задержана в аэропорту "Внуково", сообщили в пресс-службе ФТС России. "В аэропорту "Внуково" таможенники задержали женщину-наркокурьера, доставившую партию кокаина весом около 500 граммов из Стамбула в Москву. Наркоглотателем оказалась 23-летняя россиянка. Запрещенное вещество она перемещала в 90 полимерных контейнерах в своем желудочно-кишечном тракте", - рассказали в ведомстве. По информации ФТС России, позже в одной из московских гостиниц задержали еще одного участника преступной группы – получателя наркотиков. Россиянин должен был организовать сбыт товара в Москве и Подмосковье. "В ходе обысков по месту проживания мужчины обнаружены предназначенные для сбыта различные наркотические средства: 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази. В общей сложности из незаконного оборота изъято порядка 1,5 кг наркотических средств", - уточнили в ведомстве. Девушка и ее сообщник арестованы. Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Им грозит лишение свободы вплоть до 20 лет. По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость 1 килограмма кокаина на черном рынке составляет 15 миллионов рублей. Таким образом, примерная стоимость наркотиков, которые перевозила наркокурьерша, может составлять 7,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html
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происшествия, москва, россия, стамбул, федеральная таможенная служба (фтс россии), внуково (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Москва, Россия, Стамбул, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Внуково (аэропорт), Новости - Туризм
16:25 30.01.2023 (обновлено: 17:26 30.01.2023)
 
Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя

В московском аэропорту Внуково задержали наркокурьера с полкило кокаина в желудке

© Фото : Федеральная таможенная служба РоссииВ Москве таможенники задержали наркокурьера-глотателя и его сообщника
В Москве таможенники задержали наркокурьера-глотателя и его сообщника - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Федеральная таможенная служба России
В Москве таможенники задержали наркокурьера-глотателя и его сообщника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Женщина, попытавшаяся перевезти из Стамбула в Москву полкило кокаина в 90 полимерных контейнерах в желудке, задержана в аэропорту "Внуково", сообщили в пресс-службе ФТС России.
"В аэропорту "Внуково" таможенники задержали женщину-наркокурьера, доставившую партию кокаина весом около 500 граммов из Стамбула в Москву. Наркоглотателем оказалась 23-летняя россиянка. Запрещенное вещество она перемещала в 90 полимерных контейнерах в своем желудочно-кишечном тракте", - рассказали в ведомстве.
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По информации ФТС России, позже в одной из московских гостиниц задержали еще одного участника преступной группы – получателя наркотиков. Россиянин должен был организовать сбыт товара в Москве и Подмосковье.
"В ходе обысков по месту проживания мужчины обнаружены предназначенные для сбыта различные наркотические средства: 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази. В общей сложности из незаконного оборота изъято порядка 1,5 кг наркотических средств", - уточнили в ведомстве.
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Девушка и ее сообщник арестованы. Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Им грозит лишение свободы вплоть до 20 лет.
По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость 1 килограмма кокаина на черном рынке составляет 15 миллионов рублей. Таким образом, примерная стоимость наркотиков, которые перевозила наркокурьерша, может составлять 7,5 миллиона рублей.
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