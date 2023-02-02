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В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
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В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца - РИА Новости, 02.02.2023
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца
Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:41
2023-02-02T14:41
туризм
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россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
паспорт
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР.В ассоциации отмечают, что отсутствие биометрического загранпаспорта с десятилетним сроком действия не является препятствием для выезда за рубеж. Поехать за границу можно с любым: как с пятилетним, так и с десятилетним — они имеют равную юридическую силу.Некоторые государства, правда, делали попытки обусловить получение шенгена наличием документа с биометрией, но быстро отказались от такого требования.Портал Госуслуг 2 февраля проинформировал пользователей о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов, поскольку в РФ закончились необходимые для их изготовления микрочипы.Ограничений в выдаче пятилетних загранпаспортов старого образца нет.
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туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), паспорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Паспорт
14:41 02.02.2023
 
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца

АТОР: отсутствие биометрического загранпаспорта – не препятствие для выезда за рубеж

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР.
В ассоциации отмечают, что отсутствие биометрического загранпаспорта с десятилетним сроком действия не является препятствием для выезда за рубеж. Поехать за границу можно с любым: как с пятилетним, так и с десятилетним — они имеют равную юридическую силу.
Некоторые государства, правда, делали попытки обусловить получение шенгена наличием документа с биометрией, но быстро отказались от такого требования.
Портал Госуслуг 2 февраля проинформировал пользователей о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов, поскольку в РФ закончились необходимые для их изготовления микрочипы.
Ограничений в выдаче пятилетних загранпаспортов старого образца нет.
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