https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html

В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца

В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца - РИА Новости, 02.02.2023

В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца

Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:41

2023-02-02T14:41

2023-02-02T14:41

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР.В ассоциации отмечают, что отсутствие биометрического загранпаспорта с десятилетним сроком действия не является препятствием для выезда за рубеж. Поехать за границу можно с любым: как с пятилетним, так и с десятилетним — они имеют равную юридическую силу.Некоторые государства, правда, делали попытки обусловить получение шенгена наличием документа с биометрией, но быстро отказались от такого требования.Портал Госуслуг 2 февраля проинформировал пользователей о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов, поскольку в РФ закончились необходимые для их изготовления микрочипы.Ограничений в выдаче пятилетних загранпаспортов старого образца нет.

https://ria.ru/20221115/italiya-1831652129.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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