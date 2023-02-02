https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца - РИА Новости, 02.02.2023
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца
Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:41
2023-02-02T14:41
2023-02-02T14:41
туризм
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770687471_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_e4a1932e0d4774fac535b362c3625740.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны можно поехать с загранпаспортом старого образца, сообщает АТОР.В ассоциации отмечают, что отсутствие биометрического загранпаспорта с десятилетним сроком действия не является препятствием для выезда за рубеж. Поехать за границу можно с любым: как с пятилетним, так и с десятилетним — они имеют равную юридическую силу.Некоторые государства, правда, делали попытки обусловить получение шенгена наличием документа с биометрией, но быстро отказались от такого требования.Портал Госуслуг 2 февраля проинформировал пользователей о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов, поскольку в РФ закончились необходимые для их изготовления микрочипы.Ограничений в выдаче пятилетних загранпаспортов старого образца нет.
https://ria.ru/20221115/italiya-1831652129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770687471_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_13b3e8673e883015d38f1035978ca50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), паспорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Паспорт
В АТОР рассказали, куда можно поехать с загранпаспортом старого образца
АТОР: отсутствие биометрического загранпаспорта – не препятствие для выезда за рубеж