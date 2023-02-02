07:26 02.02.2023 (обновлено: 16:44 02.02.2023)
Жителей регионов предупреждают о заморозке выдачи биометрических паспортов
Россиян предупреждают о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов до марта
Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака", следует из текста письма клиентской поддержки, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости направило запросы в "Гознак", Минцифры и МВД.
"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено, предварительно, до второй половины марта 2023 года", — сказано в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги", текстом которого с агентством поделился один из пользователей портала из Оренбургской области.
В случае необходимости срочного выезда за пределы России предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца. Пользователь рассказал, что подал заявку на выдачу загранпаспорта нового образца в 20-х числах января.
При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуги", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десятилетний срок службы. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно как раз из-за нехватки в текущий момент чипов.
"Гознак" — акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные, памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.
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