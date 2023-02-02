https://ria.ru/20230202/pasport-1849127709.html

Жителей регионов предупреждают о заморозке выдачи биометрических паспортов

Жителей регионов предупреждают о заморозке выдачи биометрических паспортов - РИА Новости, 02.02.2023

Жителей регионов предупреждают о заморозке выдачи биометрических паспортов

Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:26

2023-02-02T07:26

2023-02-02T16:44

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака", следует из текста письма клиентской поддержки, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости направило запросы в "Гознак", Минцифры и МВД. "Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено, предварительно, до второй половины марта 2023 года", — сказано в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги", текстом которого с агентством поделился один из пользователей портала из Оренбургской области. В случае необходимости срочного выезда за пределы России предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца. Пользователь рассказал, что подал заявку на выдачу загранпаспорта нового образца в 20-х числах января. При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуги", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке. Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десятилетний срок службы. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно как раз из-за нехватки в текущий момент чипов. "Гознак" — акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные, памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.

https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html

https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html

россия

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общество, россия, москва, гознак, оренбургская область, новости - туризм