https://ria.ru/20230125/kuchera-1847444756.html

Оскар Кучера: биография и творчество актера и телеведущего

Оскар Кучера: биография, национальность, личная жизнь, жена и дети

Оскар Кучера: биография и творчество актера и телеведущего

Оскар Кучера – популярный российский актер и телеведущий. Еще ребенком он проявлял творческие способности, что предопределило его будущее. Биография артиста,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:50

2023-01-25T20:50

2023-01-25T20:50

оскар кучера

москва

израиль

украина

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культура

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Оскар Кучера – популярный российский актер и телеведущий. Еще ребенком он проявлял творческие способности, что предопределило его будущее. Биография артиста, его настоящие имя и фамилия, что известно о его личной жизни и жене, какой он национальности и в каких проектах задействован сейчас – в материале РИА Новости.Оскар КучераОскар Кучера – популярный актер, теле- и радиоведущий, а также музыкант. Наиболее широкую известность ему принесли роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты".Настоящее имяЕго имя и фамилия при рождении - Евгений Боголюбов. Позднее он взял себе творческий псевдоним – Оскар Кучера, который стал его официальным именем по паспорту в 2005 году.НациональностьНесмотря на нестандартные имя и фамилию, Оскар Кучера по национальности является русским.БиографияОскар Кучера родился 11 августа 1974 года в Москве. Его отец – Александр Боголюбов, известный советский кино- и мультипликационный режиссер, мать – Татьяна Кучера, наполовину итальянка, чью фамилию Оскар взял себе. По образованию она искусствовед, работала главным редактором в Бюро пропаганды киноискусства. Также у актера есть старшая единокровная сестра – Юлия Седова. Она с мужем живет в Израиле и близкие родственные отношения с братом начались не так давно – в 2007 году.Детство и юностьТворческий путь Оскара Кучеры начался в раннем детстве. Наравне с общеобразовательной школой он посещал студию художественного слова, где учился вместе с другим знаменитым российским актером – Максимом Авериным. Также в детстве он осваивал гитару в музыкальной школе.В старших классах будущий актер посещал подготовительные курсы Школы-студии МХАТ, а после того, как получил аттестат о среднем образовании, поступил в Щукинское училище, из которого был отчислен еще до начала занятий. Это не заставило его отказаться от актерской карьеры, и, чтобы не терять год впустую, он стал посещать курсы актерского мастерства, после чего успешно поступил в 1996 году в ГИТИС и окончил его.КарьераПервое появление Оскара Кучеры на экране случилось еще в 1985 году, в небольшом эпизоде фильма "Батальоны просят огня", чьим режиссером является его отец. Уже во времена активной творческой деятельности Оскар стал сниматься в фильмах, сериалах, становился ведущим множества теле- и радиопередач, выступал в театре и даже принимал участие в озвучке персонажей мультфильмов и компьютерных игр.Радио и ТВ-шоуЕще обучаясь в ГИТИСе на предпоследнем курсе Оскар Кучера начал работать на радио "Серебряный дождь" и вел передачи "Саундтрек" и "Радиорулетка". В 1999 году он стал вести передачу "Кучерявый вечер" на "Авторадио", а немного позднее работал на "Юмор FM", где был ведущим шоу "Пирожки".На телевидение молодой актер попал в 2001 году. После многоуровневого кастинга он стал ведущим программы "Сиеста" на телеканале "Муз-ТВ". Это стало успешным стартом его телекарьеры: уже в 2002 году он получил премию "Овация" и "Знак качества". В 2003 году он вместе с Лерой Кудрявцевой и Авророй провел самую первую церемонию вручения премии "Муз-ТВ". На этом телеканале он также был ведущим передач "Оскар-шоу", "10 наших" и "Большая перемена".В 2005 году работал ведущим программы "Лжец" на "НТВ", в 2006 году – "Народный артист 3" на телеканале "Россия, в 2009 году – "Top Gear. Русская версия" на "РЕН-ТВ". Чуть позднее, в 2011 году, Оскар Кучера стал ведущим шоу "Удиви меня" на "ТВ-3" и "Кулинарный поединок" на "НТВ". В 2014 году он вел программу "Перекресток" на телеканале "Карусель", а с 2016 стал постоянным ведущим музыкального конкурса "Новая звезда" на телеканале "Звезда". В период с 2017 по 2020 гг. вместе с Лерой Кудрявцевой работал на ток-шоу "Звезды сошлись" на "НТВ".Помимо роли ведущего, Оскара Кучеру нередко звали на различные телепередачи в качестве участника. Например, в 2013 году он принял участие в шоу "Ледниковый период", а в 2015 году – в программе "Точь-в-точь".Кино и театрПосле первой эпизодической роли в фильме отца (в 1985 году) следующее появление Оскара Кучеры на экранах в качестве актера произошло в 2003 году в сериале "Чай, кофе, потанцуем…". В 2004 году его пригласили на второстепенную роль в сериале "На углу, у Патриарших – 4", а затем, в 2006 году, взяли на роль лейтенанта Кирилла Порохни в сериале "Улицы разбитых фонарей", которая дала стремительный толчок для дальнейшего развития актера.В 2007 году Оскар Кучера сыграл в экшен-фильме "Код Апокалипсиса", а свои комедийные таланты успешно проявил в сериале "Молодожены" (2011–2012 гг.), не менее популярным ситкомом в карьере актера является российская адаптация израильского сериала "Светофор". В 2021 году, в канун 2022 года, вышла картина с его участием "Снегурочка против всех", а через год, в декабре 2022 года, – фильм "Елки-иголки".Окончивший театральное учебное заведение Кучера служил в театрах Москвы. В частности, в театре им. Ермоловой, во МХАТе, Школе современной пьесы и Театре киноактера. Позднее актер сконцентрировался на антрепризах. С 2018 года он задействован в спектаклях "Хитрец по найму" и "Обед для грешников", а с 2021 года играл главные роли в спектаклях "Мужчина с доставкой на дом", "Трое в океане" и мюзикле "Дон Жуан. Нерассказанная история".МузыкаЗанятия в музыкальной школе в детстве не прошли бесследно. Оскар Кучера уже давно начал писать песни, его работы можно услышать в "Улицах разбитых фонарей" и "Парадоксе". Актер несколько раз пытался собирать музыкальные коллективы, но ни один из них не продержался долго. Только в 2012 году, после встречи с Тимуром Ведерниковым (продюсер фестиваля "МАМАКАМБО", Оскару удалось собрать свою группу "КУЧЕРА", которая выпускает песни и выступает до сих пор.Политические взгляды и общественная деятельностьВ интервью в программе "Фактор Жизни" на телеканале "ТВЦ" Оскар Кучера отметил, что своих благотворительных фондов не имеет и предпочитает помогать "адресно". В том же интервью он рассказал о своем сотрудничестве с фондом Александра Валикова "Добрые люди".В 2015 году Оскар Кучера стал ведущим благотворительного вечера и был одним из первых, кто откликнулся на предложение организаторов помочь двухлетней (на тот момент) Соне Зыряновой приобрести аппарат для искусственной вентиляции легких. Необходимая сумма была собрана за несколько часов.С самого начала специальной военной операции в Украине Оскар Кучера говорил о своей патриотической позиции. В социальных сетях актер нередко обращается к российским солдатам со словами поддержки. Также он совместно с фондом "Добрые люди" помогает мобилизованным.Личная жизньОскар Кучера был женат три раза и является отцом пятерых детей: четверых сыновей и одной дочери.ЖеныПервой женой актера стала его однокурсница и актриса Юлия Лисеева. Они заключили брак, когда Оскару было 22 года, но вместе прожили всего полгода и расстались.Второй брак состоялся в 2002 году, избранницей актера стала победительница конкурса красоты Майя Маркова. В 2004 году в семье появился сын Александр, но уже в 2006 году пара решила расстаться, и ребенок остался с матерью. Развод проходил тяжело, бывшие супруги во многих интервью не раз предъявляли обоюдные претензии. Новый избранник Майи даже хотел усыновить их сына Александра, а девушка сменила ребенку фамилию. Оскар Кучера не раз отмечал в интервью, что жалеет, что все вышло именно так. С сыном он долгое время не общался, а сейчас между ними крепкие дружеские отношения.С третьей женой, юристом Юлией, Оскар Кучера был знаком еще с 2001 года и только в 2007 году, после развода с Майей Марковой, они узаконили свои отношения. У Юлии был свой бизнес – магазин одежды. Чуть позже она решила заниматься дизайном.ДетиПомимо первого сына, родившегося во втором браке, у актера появилось еще четыре ребенка. Второго сына Оскара Кучеры тоже зовут Александр, как и первого. Он родился в 2005 году у будущей третьей жены Юлии, актер в первое время не знал о существовании ребенка.Уже в браке у Оскара и Юлии родилось еще трое детей: в 2007 году – Даниэль, в 2010 году – Алисия и в 2019 году – Марк.Оскар Кучера сейчасПоследними работами Оскара Кучеры на сегодняшний день стали фильм "Елки-иголки" с Алиной Алексеевой и Павлом Прилучным и сериал "Сны" с Лизой Моряк и также Павлом Прилучным.Где находитсяНа сегодняшний день актер проживает и работает в России.ФильмографияПолная фильмография Оскара Кучеры с указанием года выхода картины, названия и исполненной роли:● 1985 г. – "Батальоны просят огня";● 2003 г. – "Чай, кофе, потанцуем…", Сергей;● 2004 г. – "На углу, у Патриарших-4", Олег Серегин;● 2004–2014 гг. – "Улицы разбитых фонарей 6-14", Кирилл Евгеньевич Порохня;● 2005 г. – "Свадьба Барби", ди-джей Xeджи;● 2005 г. – "Мужской сезон: Бархатная революция", бармен;● 2006 г. – "Персона нон грата", Клаус;● 2006 г. – "Любовь моя", Федор Бзюкин;● 2006 г. – "Русские деньги", Аполлон;● 2006 г. – "Формула зеро", камео;● 2006 –2009 гг. – "Солдаты 9-16", Александр Сергеевич Куренков;● 2007 г. – "Парадокс", Вадик Пантелеев;● 2007 г. – "Код апокалипсиса", Антон, помощник Дарьи;● 2007 г. – "20 сигарет", Борис;● 2007 г. – "Руд и Сэм", таксист;● 2008 г. – "Короли игры", Кеша;● 2008 г. – "Все могут короли", фотограф Гарик;● 2008 г. – "Рука на счастье", Гриня;● 2009 г. – "След саламандры", Антон Шелест;● 2010 г. – "Морозко", писарь;● 2011 г. – "Новые приключения Аладдина", Аладдин;● 2011 г. – "Мужчина во мне", Александр;● 2011–2012 гг. – "Молодожены", Алексей Хорохордин;● 2012 г. – "Менты. Тайны большого города", Кирилл Евгеньевич Порохня, старший лейтенант (фильм № 1 "Опекуны");● 2012 г. – "Бригада: Наследник", нотариус;● 2013 г. – "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… Пять лет спустя", Шон Конери, адвокат;● 2014 г. – "Французский шпион", Андрей Канаев;● 2014 г. – "Нереальная любовь", олигарх Юрий Соколов;● 2014 г. – "Полный вперед", папа Феди;● 2015–2016 гг. – "Светофор", Роман Аркадьевич Бондаренко;● 2018 г. – "Команда Б", Геннадий, космический турист;● 2020 г. – "Ошибки молодости", Сергей;● 2021 г. – "Несмотря ни на что", Кораблев;● 2021 г. – "Провинциал", Федор Елистратов;● 2021 г. – "Снегурочка против всех", Сергей Алексеевич;● 2022 г. – "Здравствуйте, вам пора", инструктор;● 2022 г. – "Сны", Новиков;● 2022 г. – "Даркнет", Макс;● 2022 г. – "Елки-иголки", Шарль.Интересные факты1. Оскар Кучера – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.2. Актер любит экстрим и увлекается дайвингом, вейкбордингом, сноубордингом, а также прыгает с парашютом.3. Играет в хоккей, состоит в команде "Комар" с другими популярными артистами, а также является соучредителем ХК "Звезда". С самого детства Оскар болеет за ЦСКА и поддерживает спортсменов до сих пор.4. Голосом Кучеры разговаривает популярный персонаж из мультфильма "Мадагаскар" – зебра Марти.5. У Оскара Кучеры есть татуировки: философская цитата в виде японских иероглифов, лев и абстрактные узоры.6. В период пандемии COVID-19 Оскар Кучера стал одним из адресатов открытого письма врачей, которые приглашали знаменитостей-антипрививочников посетить "красную зону". Актер отказался от приглашения, но отметил, что не отрицает существование болезни и не выступает против прививок, а лишь высказывается против обязательной вакцинации.7. Участвовал в проекте "Ледниковый период" вместе с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Пара выбыла после 14-го этапа.8. В шоу перевоплощений "Точь-в-точь" Оскар "примерил" на себя образы Виктора Цоя, Олега Анофриева, Николая Носкова, Джона Леннона, Аркадия Укупника, Петра Мамонова, Валерия Сюткина, Василия Васильева, Лу Бега, Леонида Агутина, Игоря Скляра, Мика Джаггера и даже Эми Уайнхаус.9. Актер принял участие во втором сезоне шоу "Две звезды", где спел дуэтом с Алсу.10. Оскар Кучера любит готовить и выпустил свою кулинарную книгу "Просто вкусная еда! Автостопом по кулинарии". Рецепты актер дополнил названиями музыкальных треков, под которые, по его мнению, приятно готовить.11. Мама Оскара Кучеры родилась в Милане.12. По признанию самого актера, он пришел ведущим в "Top Gear. Русская версия" ради того, чтобы избавиться от образа весельчака.

https://ria.ru/20230118/kuchera-1845716551.html

https://ria.ru/20230120/kuchera-1846357587.html

https://ria.ru/20211124/kuchera-1760630706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оскар кучера, москва, израиль, украина, гитис, культура