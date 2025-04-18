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Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025
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15:54 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sanktsii-2012100913.html
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:54:00+03:00
2025-04-18T15:54:00+03:00
россия
юрий куклачев
мария захарова
владимир зеленский
украина
санкции
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна. "Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - написала она. Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
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россия, юрий куклачев, мария захарова, владимир зеленский, украина, санкции, в мире
Россия, Юрий Куклачев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Санкции, В мире
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева

Захарова назвала санкции Зеленского против Куклачева шагом кровавого клоуна

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЮрий Куклачев
Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна.
«
"Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - написала она.
Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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РоссияЮрий КуклачевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаСанкцииВ мире
 
 
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