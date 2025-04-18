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Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:54:00+03:00
2025-04-18T15:54:00+03:00
2025-04-18T15:54:00+03:00
россия
юрий куклачев
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна. "Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - написала она. Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий куклачев, мария захарова, владимир зеленский, украина, санкции, в мире
Россия, Юрий Куклачев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Санкции, В мире
Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева
Захарова назвала санкции Зеленского против Куклачева шагом кровавого клоуна