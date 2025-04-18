https://ria.ru/20250418/sanktsii-2012100913.html

Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева

Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025

Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:54:00+03:00

2025-04-18T15:54:00+03:00

2025-04-18T15:54:00+03:00

россия

юрий куклачев

мария захарова

владимир зеленский

украина

санкции

в мире

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала санкции Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна. "Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - написала она. Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, юрий куклачев, мария захарова, владимир зеленский, украина, санкции, в мире