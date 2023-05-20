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Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 20.05.2023
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Шоубиз
 
00:26 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/premiya-1872894484.html
Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV
Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 20.05.2023
Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV
Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:26
2023-05-20T00:26
шоубиз
знаменитости
валдис пельш
оскар кучера
ида галич
"русская медиагруппа"
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Объявлять имена лауреатов и развлекать зрителей в этот день будут: певица Елена Север и шоумен Валдис Пельш, журналистка Татьяна Геворкян и актер Оскар Кучера, блогер Ида Галич и стилист Александр Рогов, а также музыканты Милана Хаметова и Dava.На премии появятся как признанные звезды, так и молодые исполнители. Зрителей ждут неожиданные дуэты, необычные номера и яркие сценические эффекты. Слоган церемонии в этом году "Все звезды с нами", ведь артисты, которые выйдут на сцену, остались верны российскому слушателю. Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет в Crocus City Hall 23 мая. Премия RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в подмосковном Crocus City Hall.
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Александра Липатова
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знаменитости, валдис пельш, оскар кучера, ида галич, "русская медиагруппа", москва, крокус сити холл, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Валдис Пельш, Оскар Кучера, Ида Галич, "Русская медиагруппа", Москва, Крокус Сити Холл, Новости шоу-бизнеса
Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV

Четыре звездных дуэта станут ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV

© РИА Новости / Алексей Майшев/Екатерина ЧесноковаАлександр Рогов / Ида Галич
Александр Рогов / Ида Галич - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
Афиша RU TV
Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".

Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV

Афиша RU TV

Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".

Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV

Афиша RU TV

Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".

Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV

Афиша RU TV

Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
4 из 4
Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
1 из 4

Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
2 из 4

Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
3 из 4

Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV

© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
4 из 4
Объявлять имена лауреатов и развлекать зрителей в этот день будут: певица Елена Север и шоумен Валдис Пельш, журналистка Татьяна Геворкян и актер Оскар Кучера, блогер Ида Галич и стилист Александр Рогов, а также музыканты Милана Хаметова и Dava.
«
"Мы долго прорабатывали состав ведущих, и в итоге у нас сложилась блестящая команда", – рассказал генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов.
На премии появятся как признанные звезды, так и молодые исполнители. Зрителей ждут неожиданные дуэты, необычные номера и яркие сценические эффекты.
Слоган церемонии в этом году "Все звезды с нами", ведь артисты, которые выйдут на сцену, остались верны российскому слушателю.
Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет в Crocus City Hall 23 мая.
Премия RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в подмосковном Crocus City Hall.
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ШоубизЗнаменитостиВалдис ПельшОскар КучераИда Галич"Русская медиагруппа"МоскваКрокус Сити ХоллНовости шоу-бизнеса
 
 
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