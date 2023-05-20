Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV
Четыре звездных дуэта станут ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV
Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV
Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV
Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
4 из 4
Валдис Пельш и Елена Север, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
1 из 4
Александр Рогов и Ида Галич, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
2 из 4
Dava и Милана Хаметова, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
3 из 4
Оскар Кучера и Татьяна Геворкян, ведущие премии RU.TV
© Предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы".
4 из 4
Объявлять имена лауреатов и развлекать зрителей в этот день будут: певица Елена Север и шоумен Валдис Пельш, журналистка Татьяна Геворкян и актер Оскар Кучера, блогер Ида Галич и стилист Александр Рогов, а также музыканты Милана Хаметова и Dava.
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"Мы долго прорабатывали состав ведущих, и в итоге у нас сложилась блестящая команда", – рассказал генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов.
На премии появятся как признанные звезды, так и молодые исполнители. Зрителей ждут неожиданные дуэты, необычные номера и яркие сценические эффекты.
Слоган церемонии в этом году "Все звезды с нами", ведь артисты, которые выйдут на сцену, остались верны российскому слушателю.
Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет в Crocus City Hall 23 мая.
Премия RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в подмосковном Crocus City Hall.