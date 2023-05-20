https://ria.ru/20230520/premiya-1872894484.html

Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV

Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 20.05.2023

Названы имена всех ведущих музыкальной премии телеканала RU.TV

Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:26

2023-05-20T00:26

2023-05-20T00:26

шоубиз

знаменитости

валдис пельш

оскар кучера

ида галич

"русская медиагруппа"

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ведущими XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV станут сразу четыре звездных дуэта, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Объявлять имена лауреатов и развлекать зрителей в этот день будут: певица Елена Север и шоумен Валдис Пельш, журналистка Татьяна Геворкян и актер Оскар Кучера, блогер Ида Галич и стилист Александр Рогов, а также музыканты Милана Хаметова и Dava.На премии появятся как признанные звезды, так и молодые исполнители. Зрителей ждут неожиданные дуэты, необычные номера и яркие сценические эффекты. Слоган церемонии в этом году "Все звезды с нами", ведь артисты, которые выйдут на сцену, остались верны российскому слушателю. Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет в Crocus City Hall 23 мая. Премия RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в подмосковном Crocus City Hall.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, валдис пельш, оскар кучера, ида галич, "русская медиагруппа", москва, крокус сити холл, новости шоу-бизнеса