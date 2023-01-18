https://ria.ru/20230118/kuchera-1845716551.html

Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*

Кучера ответил на критику своего интервью Дудю* - РИА Новости, 18.01.2023

Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*

Оскар Кучера ответил на критику своих ответов в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что гордится своей гражданской позицией. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:04

2023-01-18T14:04

2023-01-18T14:07

шоубиз

оскар кучера

юрий дудь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/06/1555140672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_41289728c98d5efeabac8816c36b1f1a.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оскар Кучера ответил на критику своих ответов в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что гордится своей гражданской позицией. Также он отметил, что перед интервью была договоренность обсудить "Муз-ТВ", сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию актера.Кроме того, он объяснил, почему решился на разговор с Дудем*. Интервью с ведущим вышло 16 января на YouTube-канале Дудя*. Оно вызвало активное обсуждение зрителей. Артист стал единственным гостем на канале журналиста, который высказался в поддержку СВО. Ранее Юрий Гальцев рассказал о выступлениях для солдат СВО. Также он назвал юмор на фронте "уместным". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221226/yuta-1841405513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оскар кучера, юрий дудь