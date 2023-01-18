https://ria.ru/20230118/kuchera-1845716551.html
Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
Кучера ответил на критику своего интервью Дудю* - РИА Новости, 18.01.2023
Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
Оскар Кучера ответил на критику своих ответов в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что гордится своей гражданской позицией. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:04
2023-01-18T14:04
2023-01-18T14:07
шоубиз
оскар кучера
юрий дудь
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оскар Кучера ответил на критику своих ответов в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что гордится своей гражданской позицией. Также он отметил, что перед интервью была договоренность обсудить "Муз-ТВ", сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию актера.Кроме того, он объяснил, почему решился на разговор с Дудем*. Интервью с ведущим вышло 16 января на YouTube-канале Дудя*. Оно вызвало активное обсуждение зрителей. Артист стал единственным гостем на канале журналиста, который высказался в поддержку СВО. Ранее Юрий Гальцев рассказал о выступлениях для солдат СВО. Также он назвал юмор на фронте "уместным". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оскар кучера, юрий дудь
Шоубиз, Оскар Кучера, Юрий Дудь
14:04 18.01.2023 (обновлено: 14:07 18.01.2023)
Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
Ведущий Оскар Кучера ответил на критику своего интервью Юрию Дудю*
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оскар Кучера ответил на критику своих ответов в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что гордится своей гражданской позицией.
"Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом", – поделился ведущий в разговоре с РИА Новости.
Также он отметил, что перед интервью была договоренность обсудить "Муз-ТВ", сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию актера.
"Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам", – пожаловался артист.
Кроме того, он объяснил, почему решился на разговор с Дудем*.
"Было непросто. Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки я не получил. Потому что помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение", – высказался
Кучера в своем Telegram-канале.
Интервью с ведущим вышло 16 января на YouTube-канале Дудя*. Оно вызвало активное обсуждение зрителей. Артист стал единственным гостем на канале журналиста, который высказался в поддержку СВО.
Ранее Юрий Гальцев рассказал
о выступлениях для солдат СВО. Также он назвал юмор на фронте "уместным".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.