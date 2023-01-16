https://ria.ru/20230116/galtsev-1845114335.html

"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте

"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте - РИА Новости, 16.01.2023

"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте

Юрий Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:24

2023-01-16T11:24

2023-01-16T11:24

шоубиз

юрий гальцев

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Юрий Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух. Кроме того, он рассказал о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации . Также он вспомнил о встрече с раненым бойцом в госпитале. Помимо этого, он рассказал о желании выступить в зоне СВО. Ранее SHAMAN выступил в Мариуполе и Луганске. Также он записал голоса военных и жителей регионов для будущей песни.

https://ria.ru/20221226/yuta-1841405513.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий гальцев, знаменитости, шоу-бизнес