https://ria.ru/20230116/galtsev-1845114335.html
"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте
"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте - РИА Новости, 16.01.2023
"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте
Юрий Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:24
2023-01-16T11:24
2023-01-16T11:24
шоубиз
юрий гальцев
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Юрий Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух. Кроме того, он рассказал о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации . Также он вспомнил о встрече с раненым бойцом в госпитале. Помимо этого, он рассказал о желании выступить в зоне СВО. Ранее SHAMAN выступил в Мариуполе и Луганске. Также он записал голоса военных и жителей регионов для будущей песни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гальцев, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Юрий Гальцев, Знаменитости, Шоу-бизнес
"Им помогает": Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте
Гальцев рассказал о выступлениях для солдат СВО и назвал юмор на фронте уместным
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Юрий Гальцев рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух.
"Юмор уместен. Потому что он бывает разный. Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им", – поделился артист в передаче "Эмпатия Манучи".
Кроме того, он рассказал о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации .
"Я пел песни с моими актерами, чтобы поднять боевой дух. Номера показывал свои. У нас и лирические есть номера", – признался юморист.
Также он вспомнил о встрече с раненым бойцом в госпитале.
"Маленькую историю рассказал парень без ноги. Рядом с ним мама. Спросила: "Можно с вами сфотографироваться?" Я сказал, что конечно. Парень пожал мою руку и сказал: "Мама так обрадовалась. Впервые за время, сколько она в больнице, увидел у нее такие счастливые глаза". В этом, наверно, наша доля", – добавил артист.
Помимо этого, он рассказал о желании выступить в зоне СВО.
"Я очень хочу там выступить, там поиграть. В Луганске, в Донбассе. Уже ведутся переговоры. Есть желание. Это вклад в мою душу, в мое сердце", – заключил Гальцев.
Ранее SHAMAN выступил
в Мариуполе и Луганске. Также он записал голоса военных и жителей регионов для будущей песни.