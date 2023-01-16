SHAMAN выступил в Донбассе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. "Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: "Я — русский". И мы обязательно увидимся с ними еще!" — сказал певец.На концерте в Луганске SHAMAN записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. Кроме того, певец посетил клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. SHAMAN подарил им гитары с автографом и фирменный мерч "Я русский".Ранее певец выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.
https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя.
"Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: "Я — русский". И мы обязательно увидимся с ними еще!" — сказал певец.
На концерте в Луганске SHAMAN записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
Кроме того, певец посетил клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. SHAMAN подарил им гитары с автографом и фирменный мерч "Я русский".
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