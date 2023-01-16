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SHAMAN выступил в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230116/shaman-1845057689.html
SHAMAN выступил в Донбассе
SHAMAN выступил в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
SHAMAN выступил в Донбассе
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:00
2023-01-16T13:39
шоубиз
донбасс
shaman (ярослав дронов)
луганск
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. "Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: "Я — русский". И мы обязательно увидимся с ними еще!" — сказал певец.На концерте в Луганске SHAMAN записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. Кроме того, певец посетил клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. SHAMAN подарил им гитары с автографом и фирменный мерч "Я русский".Ранее певец выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.
https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html
донбасс
луганск
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
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353
60
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"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
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донбасс, shaman (ярослав дронов) , луганск, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика
Шоубиз, Донбасс, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Луганск, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:00 16.01.2023 (обновлено: 13:39 16.01.2023)
 
SHAMAN выступил в Донбассе

Певец SHAMAN дал концерты в Мариуполе и Луганске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя.
"Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: "Я — русский". И мы обязательно увидимся с ними еще!" — сказал певец.
© Татьяна ВолодовскаяSHAMAN в Донбассе
SHAMAN в Донбассе
1 из 2
SHAMAN в Донбассе
© Татьяна Володовская
© Татьяна ВолодовскаяSHAMAN в Донбассе
SHAMAN в Донбассе
2 из 2
SHAMAN в Донбассе
© Татьяна Володовская
1 из 2
SHAMAN в Донбассе
© Татьяна Володовская
2 из 2
SHAMAN в Донбассе
© Татьяна Володовская
На концерте в Луганске SHAMAN записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
Кроме того, певец посетил клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. SHAMAN подарил им гитары с автографом и фирменный мерч "Я русский".
© Татьяна ВолодовскаяSHAMAN дарит гитары со своим автографом
SHAMAN дарит гитары со своим автографом
© Татьяна Володовская
SHAMAN дарит гитары со своим автографом
Ранее певец выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.
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ШоубизДонбассSHAMAN (Ярослав Дронов)ЛуганскМариупольДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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