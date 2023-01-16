https://ria.ru/20230116/shaman-1845057689.html

SHAMAN выступил в Донбассе

SHAMAN выступил в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023

SHAMAN выступил в Донбассе

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:00

2023-01-16T10:00

2023-01-16T13:39

шоубиз

донбасс

shaman (ярослав дронов)

луганск

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. "Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: "Я — русский". И мы обязательно увидимся с ними еще!" — сказал певец.На концерте в Луганске SHAMAN записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. Кроме того, певец посетил клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. SHAMAN подарил им гитары с автографом и фирменный мерч "Я русский".Ранее певец выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.

https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html

донбасс

луганск

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. 2023-01-16T10:00 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

донбасс, shaman (ярослав дронов) , луганск, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика