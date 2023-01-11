https://ria.ru/20230111/shaman-1844021722.html

SHAMAN выступил перед участниками спецоперации

SHAMAN выступил перед участниками спецоперации - РИА Новости, 11.01.2023

SHAMAN выступил перед участниками спецоперации

Популярный российский певец SHAMAN выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:03

2023-01-11T05:03

2023-01-11T13:28

shaman (ярослав дронов)

россия

подольск

шоубиз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Популярный российский певец SHAMAN выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска, сообщили в Минобороны РФ. "Российский певец, композитор и автор песен SHAMAN присоединился к акции "Лучшим воинам Мира" и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска", – сообщили в ведомстве. В клубе госпиталя SHAMAN исполнил такие песни, как "Встанем", "Я русский", "За тобой", "Ты моя". Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована главным военно-политическим управлением ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html

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shaman (ярослав дронов) , россия, подольск