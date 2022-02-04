https://ria.ru/20220204/film-1771047392.html
Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии
Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии - РИА Новости, 04.02.2022
Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии
Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:16
2022-02-04T14:16
2022-02-04T14:16
культура
новости культуры
кино и сериалы
павел прилучный
гарик сукачев
оскар кучера
анастасия веденская
александр баршак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771048149_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_46a0fd45f229932aa65f459ff3d39a1a.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба киностудии имени Горького.В фильме расскажут о ландшафтном дизайнере Кате. Перед самым Новым годом, 31 декабря, она развозит елки заказчикам и планирует встретить один из главных зимних праздников в одиночестве. Однако ее мама хочет познакомить дочь с молодым человеком. Катя совсем не хочет оказаться на "смотринах" в новогоднюю ночь и соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго. С этого момента для нее начинается череда неожиданных событий: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит своего мужчину, будет скрываться от преследования бандитов и не только.Она также добавила, что роль "того самого дяди из Чикаго" исполнит Гарик Сукачев. Кроме него в ленте также появятся: Оскар Кучера, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова и другие. Режиссер комедии — Александр Баршак ("Пилигрим", "Все еще будет"). Съемки будут проходить в феврале–марте. Премьера картины намечена на следующую зиму.
https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771048149_299:0:2551:1688_1920x0_80_0_0_a0abdadf83b4ace491fc5b2328808f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, павел прилучный, гарик сукачев, оскар кучера, анастасия веденская, александр баршак
Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии
Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии "Дядя из Чикаго"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба киностудии имени Горького.
В фильме расскажут о ландшафтном дизайнере Кате. Перед самым Новым годом, 31 декабря, она развозит елки заказчикам и планирует встретить один из главных зимних праздников в одиночестве. Однако ее мама хочет познакомить дочь с молодым человеком.
Катя совсем не хочет оказаться на "смотринах" в новогоднюю ночь и соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго. С этого момента для нее начинается череда неожиданных событий: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит своего мужчину, будет скрываться от преследования бандитов и не только.
"Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним, — цитирует пресс-служба генерального продюсера Лику Бланк. — Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника."
Она также добавила, что роль "того самого дяди из Чикаго" исполнит Гарик Сукачев. Кроме него в ленте также появятся: Оскар Кучера, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова и другие.
Режиссер комедии — Александр Баршак ("Пилигрим", "Все еще будет").
"С одной стороны, фильм вполне в тренде мировых примеров семейного жанра, но в смысле поиска глубины человеческих чувств – мы хотели в чем-то быть в духе советского кино", — отметил Баршак.
Съемки будут проходить в феврале–марте. Премьера картины намечена на следующую зиму.