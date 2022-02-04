https://ria.ru/20220204/film-1771047392.html

Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии

Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии - РИА Новости, 04.02.2022

Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии

Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:16

2022-02-04T14:16

2022-02-04T14:16

культура

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кино и сериалы

павел прилучный

гарик сукачев

оскар кучера

анастасия веденская

александр баршак

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба киностудии имени Горького.В фильме расскажут о ландшафтном дизайнере Кате. Перед самым Новым годом, 31 декабря, она развозит елки заказчикам и планирует встретить один из главных зимних праздников в одиночестве. Однако ее мама хочет познакомить дочь с молодым человеком. Катя совсем не хочет оказаться на "смотринах" в новогоднюю ночь и соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго. С этого момента для нее начинается череда неожиданных событий: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит своего мужчину, будет скрываться от преследования бандитов и не только.Она также добавила, что роль "того самого дяди из Чикаго" исполнит Гарик Сукачев. Кроме него в ленте также появятся: Оскар Кучера, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова и другие. Режиссер комедии — Александр Баршак ("Пилигрим", "Все еще будет"). Съемки будут проходить в феврале–марте. Премьера картины намечена на следующую зиму.

https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, павел прилучный, гарик сукачев, оскар кучера, анастасия веденская, александр баршак