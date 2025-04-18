https://ria.ru/20250418/dzhigurda-2012147330.html

Джигурда поблагодарил Зеленского за попадание в санкционный список

Джигурда поблагодарил Зеленского за попадание в санкционный список - РИА Новости, 18.04.2025

Джигурда поблагодарил Зеленского за попадание в санкционный список

Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости отреагировал на попадание под санкции Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство удовлетворения... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:48:00+03:00

2025-04-18T17:48:00+03:00

2025-04-18T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости отреагировал на попадание под санкции Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство удовлетворения оттого, что оказался в списке людей, которые представляют угрозу для нацистского режима. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. "Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского", - сказал собеседник агентства. Кроме того, Джигурда посвятил этому событию стихи, в которых называет персональные санкции признанием заслуг перед Россией. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250418/sukachev-2012117520.html

https://ria.ru/20250418/sanktsii-2012100913.html

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россия, украина, никита джигурда, владимир зеленский, гарик сукачев