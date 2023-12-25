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Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ
Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ - РИА Новости, 25.12.2023
Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ
Блогер Евгения Искандарова стала победительницей второго сезона экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:00
2023-12-25T12:00
2023-12-25T12:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Блогер Евгения Искандарова стала победительницей второго сезона экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. "Я победила, потому что хотела этого и очень старалась на испытаниях", — поделилась эмоциями Искандарова.Блогер стала первой девушкой в истории проекта, которая заняла в нем первое место. Более того, впервые и финал стал исключительно женским. За звание лучшей вместе с Искандаровой боролись певица Карина Кросс и стилист Карина Нигай.В пресс-службе отмечают, что финальное испытание оказалось одним из самых сложных. Участники прошли многоступенчатую полосу препятствий, хитрый пазл, который надо было сложить. Женя Искандарова первой справилась с испытанием и подняла свой флаг победителя.В этом сезоне также приняли участие Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко, Юлия Топольницкая, Влад Топалов, Елена Борщева, Оскар Кучера, Прохор Шаляпин и другие.Вели проект Ольга Бузова и Михаил Галустян.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тнт (телеканал), влад топалов, елена борщева, оскар кучера
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Влад Топалов, Елена Борщева, Оскар Кучера
Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ
Блогер Евгения Искандарова победила во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Блогер Евгения Искандарова стала победительницей второго сезона экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Я победила, потому что хотела этого и очень старалась на испытаниях", — поделилась эмоциями Искандарова.
Блогер стала первой девушкой в истории проекта, которая заняла в нем первое место. Более того, впервые и финал стал исключительно женским. За звание лучшей вместе с Искандаровой боролись певица Карина Кросс и стилист Карина Нигай.
В пресс-службе отмечают, что финальное испытание оказалось одним из самых сложных. Участники прошли многоступенчатую полосу препятствий, хитрый пазл, который надо было сложить.
Женя Искандарова первой справилась с испытанием и подняла свой флаг победителя.
В этом сезоне также приняли участие Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко, Юлия Топольницкая, Влад Топалов, Елена Борщева, Оскар Кучера, Прохор Шаляпин и другие.
Вели проект Ольга Бузова и Михаил Галустян.
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