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Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ

Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ - РИА Новости, 25.12.2023

Назван победитель второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ

Блогер Евгения Искандарова стала победительницей второго сезона экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Блогер Евгения Искандарова стала победительницей второго сезона экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. "Я победила, потому что хотела этого и очень старалась на испытаниях", — поделилась эмоциями Искандарова.Блогер стала первой девушкой в истории проекта, которая заняла в нем первое место. Более того, впервые и финал стал исключительно женским. За звание лучшей вместе с Искандаровой боролись певица Карина Кросс и стилист Карина Нигай.В пресс-службе отмечают, что финальное испытание оказалось одним из самых сложных. Участники прошли многоступенчатую полосу препятствий, хитрый пазл, который надо было сложить. Женя Искандарова первой справилась с испытанием и подняла свой флаг победителя.В этом сезоне также приняли участие Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко, Юлия Топольницкая, Влад Топалов, Елена Борщева, Оскар Кучера, Прохор Шаляпин и другие.Вели проект Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тнт (телеканал), влад топалов, елена борщева, оскар кучера