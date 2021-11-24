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"Единая Россия" поддержала открытое письмо врачей антипрививочникам
"Единая Россия" поддержала открытое письмо врачей антипрививочникам - РИА Новости, 24.11.2021
"Единая Россия" поддержала открытое письмо врачей антипрививочникам
Партия "Единая Россия" официально поддержала открытое письмо врачей в адрес противников вакцинации, заявила пресс-служба партии. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:04
2021-11-24T17:22
единая россия
коронавирус в россии
общество
санкт-петербург
госдума рф
здоровье - общество
егор бероев
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" официально поддержала открытое письмо врачей в адрес противников вакцинации, заявила пресс-служба партии."В "Единой России" поддержали открытое письмо врачей. В числе его авторов главврач больницы в столичной Коммунарке, руководитель Комиссии "Единой России" по здравоохранению Дмитрий Проценко", - говорится в сообщении."Как врач, который работал с первого дня в "красной зоне" крупнейшего ковид-госпиталя одного из регионов России, могу сказать, что я полностью поддерживаю обращение врачей. Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам. Те же, кто попал в "красную зону" и лежит в реанимации, сразу меняют свое мнение на противоположное. Если увидеть, что там происходит, как болеют и страдают люди, то человек в здравом рассудке обязательно примет сторону врачей, которые подписали это письмо", - сказал председатель думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов, слова которого приводит пресс-служба.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни.
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760543776.html
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760556093.html
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единая россия, коронавирус в россии, общество, санкт-петербург, госдума рф, здоровье - общество, егор бероев , коммунарка (москва), россия, марьяна лысенко, оскар кучера
16:04 24.11.2021 (обновлено: 17:22 24.11.2021)
 
"Единая Россия" поддержала открытое письмо врачей антипрививочникам

"Единая Россия" поддержала открытое письмо врачей антипрививочникам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПеред началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" официально поддержала открытое письмо врачей в адрес противников вакцинации, заявила пресс-служба партии.
"В "Единой России" поддержали открытое письмо врачей. В числе его авторов главврач больницы в столичной Коммунарке, руководитель Комиссии "Единой России" по здравоохранению Дмитрий Проценко", - говорится в сообщении.
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"Как врач, который работал с первого дня в "красной зоне" крупнейшего ковид-госпиталя одного из регионов России, могу сказать, что я полностью поддерживаю обращение врачей. Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам. Те же, кто попал в "красную зону" и лежит в реанимации, сразу меняют свое мнение на противоположное. Если увидеть, что там происходит, как болеют и страдают люди, то человек в здравом рассудке обязательно примет сторону врачей, которые подписали это письмо", - сказал председатель думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов, слова которого приводит пресс-служба.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни.
 
Единая РоссияКоронавирус в РоссииОбществоСанкт-ПетербургГосдума РФЗдоровье - ОбществоЕгор БероевКоммунарка (Москва)РоссияМарьяна ЛысенкоОскар Кучера
 
 
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