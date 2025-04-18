https://ria.ru/20250418/rozenbaum-2012197153.html

Розенбаум охарактеризовал Зеленского как доктор после попадания под санкции

Розенбаум охарактеризовал Зеленского как доктор после попадания под санкции - РИА Новости, 18.04.2025

Розенбаум охарактеризовал Зеленского как доктор после попадания под санкции

Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:01:00+03:00

2025-04-18T21:01:00+03:00

2025-04-18T21:02:00+03:00

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на все русское у Владимира Зеленского. Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. "Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря - аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачева. Что до меня, то было весело", - сказал собеседник агентства. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250418/dzhigurda-2012147330.html

https://ria.ru/20250418/kuklachev-2012172692.html

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россия, украина, александр розенбаум, владимир зеленский, в мире, санкции, санкции в отношении россии