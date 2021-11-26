https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html

Прохор Шаляпин: от фабриканта до шоумена

Прохор Шаляпин: от фабриканта до шоумена - РИА Новости, 26.11.2021

Прохор Шаляпин: от фабриканта до шоумена

Прохор Шаляпин отмечает день рождения — 38 лет. Певец долгие годы упорно пытается занять свое место в российском шоу-бизнесе и даже не скрывает, что громкие... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:43

2021-11-26T10:43

2021-11-26T10:43

шоубиз

армен джигарханян

пусть говорят

виталина цымбалюк-романовская

прохор шаляпин

оскар кучера

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин отмечает день рождения — 38 лет. Певец долгие годы упорно пытается занять свое место в российском шоу-бизнесе и даже не скрывает, что громкие скандалы с походами на ток-шоу ему в этом помогают. Ведь главное, к чему он стремится, – слава.Фабрикант в шоу-бизнесе: от "Проказницы" до нескольких альбомовЗрители узнали о нем в 2006 году, когда он стал участником "Фабрики звезд – 6" под руководством Виктора Дробыша. Тогда Андрей Захаренков и взял псевдоним Прохор Шаляпин. Правда, в те годы он называл себя родственником знаменитого баса. Еще на "Фабрике" Прохор в одном из выпусков дневников проекта обратился к коллегам с фразой: "Звезды здесь все, а я – легенда". Так и началась эпатажная карьера шоумена и певца.На "Фабрике" певец исполнил "Проказницу" с двусмысленным текстом. Но хитом эта композиция не стала.Тем не менее у Прохора несколько альбомов, один из которых он, не скромничая, назвал "Легенда". Свое творчество Шаляпин позиционирует как "русские народные песни" и утверждает, что их не берут на радио из-за неформата.Свадьба с Ларисой Копёнкиной: первый резонанс в ток-шоуВпервые о Прохоре в ток-шоу заговорили в конце 2013 года, когда он женился на предпринимательнице Ларисе Копёнкиной (старше его на 28 лет).При этом пара демонстрировала счастливую жизнь, супруги выкладывали фотографии и видео шикарного совместного отдыха и говорили, что все у них хорошо. Но неравный брак продлился недолго – всего около двух лет.Новый роман: провальный тест ДНКПрохор после расставания с Копёнкиной закрутил роман с моделью Анной Калашниковой. И снова его отношения обсуждали во многих ток-шоу, а Шаляпин демонстрировал их роскошную якобы собственную квартиру. Но затем Анна призналась, что на самом деле это жилье съемное.Прохор любит все приукрасить и не видит в этом ничего плохого – ведь артисты на то и артисты, считает музыкант.Пара ждала ребенка и готовилась к свадьбе. У Анны родился сын Даниил, но до брака дело не дошло.В "Пусть говорят" под громкое классическое групповое "ах" аудитории представитель клиники по исследованию ДНК сообщил, что отец ребенка Калашниковой – не Прохор.Шаляпин почти в слезах ушел, а Анна сделал вид, что не понимает, о чем речь.Прохор и Виталина: новая пара в тусовкеПевец был один не долго. На светских тусовках он стал часто появляться с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако внимание камер было приковано не к нему, а к ней. Тогда громко обсуждалось ее расставание со знаменитым актером и режиссером.Этот роман продлился недолго, но, как оказалось, был не самым коротким в жизни Шаляпина.Свадьба и смерть: брак с Татьяной Клаудией ДевисЭпатажного артиста снова начали обсуждать в 2021 году, когда Прохор женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но брак продлился около месяца. Татьяна прямо на своей свадьбе заразилась коронавирусом и вскоре умерла от его последствий.В очередном ток-шоу Прохор честно признался, что его, конечно, привлекали деньги Татьяны, ведь он "мальчик, который в жизни ничего особо не видел". При этом артист сказал, что они были скорее друзьями, чем супругами. Выяснилось, что и свадьба была "на спор". Дэвис решила, что должна выйти замуж быстрее, чем ее подруга, и предложила Шаляпину зарегистрировать брак. За короткое время отношений Татьяна купила Прохору, помимо одежды, аксессуаров и путешествий, четыре квартиры в Москве. И певец, по его словам, не собирается их возвращать родителям умершей жены, потому что это не наследство, а подарок.Правда, при этом он отметил, что не будет претендовать на другое имущество супруги в качестве наследника первой очереди, потому что считает это нечестным.Без паузыПрохор выпускает новые песни и клипы. Паузы в карьере он не делал. Композицию, которая вышла в октябре, он посвятил Татьяне. Она называется "Я тебя обнимал". Клип на нее — кадры их свадьбы.Затем он выпустил трек "Добрые люди" — песню о русских, которые во все времена "тихо молят у Господа уберечь их от голода и от лютого холода".Оба видео вышли на канале их автора – Олега Шаумарова. Посвящение жене набрало более миллиона просмотров, вторая композиция – чуть более 145 тысяч.О творческих планах артиста узнать очень сложно – он мало говорит о них в интервью. Чаще — или о своей личной жизни, или о карьере своих коллег по сцене.

https://ria.ru/20211101/shalyapin-1757182025.html

https://ria.ru/20211102/shalyapin-1757383769.html

https://ria.ru/20211015/baskov-1754439952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен джигарханян, пусть говорят, виталина цымбалюк-романовская, прохор шаляпин, оскар кучера