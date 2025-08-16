Рейтинг@Mail.ru
Секреты Шаляпина: от альфонса из желтой прессы до гедониста в тренде
Шоубиз
 
08:00 16.08.2025
Секреты Шаляпина: от альфонса из желтой прессы до гедониста в тренде
Секреты Шаляпина: от альфонса из желтой прессы до гедониста в тренде
Секреты Шаляпина: от альфонса из желтой прессы до гедониста в тренде
Еще вчера его знали по скандалам и соответствующим заголовкам в СМИ, а сегодня Прохор Шаляпин — любимец соцсетей. Спокойный, ироничный, открытый. Рассказывает о
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Еще вчера его знали по скандалам и соответствующим заголовкам в СМИ, а сегодня Прохор Шаляпин — любимец соцсетей. Спокойный, ироничный, открытый. Рассказывает о наслаждении жизнью и собирает тысячи лайков. Как он сменил амплуа и превратился вдруг в одного из самых интересных медийных персонажей — в материале РИА Новости.Первые шаги и "Фабрика звезд"Прохор Шаляпин приобрел известность благодаря проекту "Фабрика звезд — 6", где занял четвертое место. В одном сезоне с ним выступали Дмитрий Колдун, группа "Челси", Зара, Согдиана. Но со временем именно Шаляпин оказался медийным лицом сезона — даже без хитов и культовых клипов.Его сольную карьеру действительно нельзя назвать успешной. Хотя у Прохора серьезное музыкальное образование: с детства он пел в группе "Джем", затем окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он — народник. Образ "русского принца" поддерживает и внешне, и в репертуаре: костюмы с росписью под хохлому, меховые шапки, песни вроде "Россия медовая". На упреки в отсутствии музыкальных амбиций отвечает просто: никогда не мечтал о стадионах и первых местах на "Евровидении". Его вполне устраивают выступления на Днях городов и социальных мероприятиях.С "Фабрики звезд" пошли и громкие интриги. Продюсер сезона Виктор Дробыш продолжил с ним работать после проекта, но позже они разорвали контракт со взаимными оскорблениями, отголоски которых слышны до сих пор.Альфонс и шут из телешоуПосле "Фабрики" Прохор будто прописался в светских новостях — и почти всегда в разделе "скандалы". Обсуждали его свадьбу с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Разница в возрасте — 28 лет. Сплетни, негодование... Затем светская девушка Анна Калашникова объявила о беременности от Прохора. В конце концов, правда, выяснилось, что ребенок не его. Все это — в прайм-тайм на федеральных каналах, с рейтингами выше, чем у сериалов.Как только один сюжет сходил с экранов, возникал другой. Шаляпин продолжал троллить публику, выбирая в партнерши все более эксцентричных персонажей. Близкие отношения с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской вызвали бурю у зрителей. Затем новый брак — с владелицей сети адвокатских контор в Канаде Татьяной-Клаудией Дэвис. Старше почти на десять лет. В соцсетях Прохор демонстрировал атрибуты роскошной жизни, играя на образе альфонса и провоцируя подписчиков. Когда Дэвис внезапно умерла от COVID-19, эта история снова попала в телешоу.Сам Шаляпин от этих страниц своей биографии не открещивается. Пиар-роман с Калашниковой он теперь называет "водевилем" и честно признает: нужно было как-то зарабатывать и на что-то жить. Долгое время он был "мальчиком для битья" в шоу-бизнесе, но как-то удержался. Сейчас Прохор разменял пятый десяток, эмоционально повзрослел и сменил образ на доброго, искреннего и позитивного человека. И количество приглашений на эфиры, подкасты и съемки опять выросло. Просят поговорить о позитивной психологии, деньгах, недвижимости, даже философии.Перезагрузка и акцент на добротуСегодня почти каждое видео с ним собирает сотни лайков и волну теплых комментариев: "Не знаю, как это работает, но подкасты с ним меня успокаивают", "Я обожаю повзрослевшего Прохора".Его секрет отныне — честность, откровенное вранье осталось позади. Прохор открыто говорит, что много думает о деньгах. "А кто о них не думает и зачем это скрывать?"Родился он в Волгограде, в бедности, и желание выбраться послужило главным мотиватором. Теперь у него несколько квартир и четкая позиция — работать много он не хочет. Прямо называет себя ленивым, и публика это принимает: такие признания звучат без позы и попыток казаться лучше.В шоу-бизнесе, где царят конкуренция и подковерные игры, Прохор выбрал другой путь — без зависти и борьбы. Пропагандирует поддержку, дружбу и критикует замкнутый круг одних и тех же звезд в эфире. "Почему бы не дать дорогу молодым?" — задает он вопрос, как и многие обычные зрители.На шутки про любовь к возрастным дамам и страсть к роскоши всегда отвечает с иронией и при этом с уважением.Парадокс: начав с сомнительных пиар-историй, Шаляпин добился искреннего интереса к нему самых разных людей. Понятно, что публика непостоянна и завтра будут новые герои и тренды. Но пока он, похоже, выигрывает за счет простого правила: быть собой — ироничным и открытым.
Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма "Новогодний ол инклюзив" режиссера Олега Асадулина в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Еще вчера его знали по скандалам и соответствующим заголовкам в СМИ, а сегодня Прохор Шаляпин — любимец соцсетей. Спокойный, ироничный, открытый. Рассказывает о наслаждении жизнью и собирает тысячи лайков. Как он сменил амплуа и превратился вдруг в одного из самых интересных медийных персонажей — в материале РИА Новости.

Первые шаги и "Фабрика звезд"

Прохор Шаляпин приобрел известность благодаря проекту "Фабрика звезд — 6", где занял четвертое место. В одном сезоне с ним выступали Дмитрий Колдун, группа "Челси", Зара, Согдиана. Но со временем именно Шаляпин оказался медийным лицом сезона — даже без хитов и культовых клипов.
Прохор Шаляпин на "Фабрика звезд — 6"
Его сольную карьеру действительно нельзя назвать успешной. Хотя у Прохора серьезное музыкальное образование: с детства он пел в группе "Джем", затем окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он — народник. Образ "русского принца" поддерживает и внешне, и в репертуаре: костюмы с росписью под хохлому, меховые шапки, песни вроде "Россия медовая". На упреки в отсутствии музыкальных амбиций отвечает просто: никогда не мечтал о стадионах и первых местах на "Евровидении". Его вполне устраивают выступления на Днях городов и социальных мероприятиях.
С "Фабрики звезд" пошли и громкие интриги. Продюсер сезона Виктор Дробыш продолжил с ним работать после проекта, но позже они разорвали контракт со взаимными оскорблениями, отголоски которых слышны до сих пор.

Альфонс и шут из телешоу

Певец Прохор Шаляпин и актриса, телеведущая и певица Анна Калашникова
После "Фабрики" Прохор будто прописался в светских новостях — и почти всегда в разделе "скандалы". Обсуждали его свадьбу с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Разница в возрасте — 28 лет. Сплетни, негодование... Затем светская девушка Анна Калашникова объявила о беременности от Прохора. В конце концов, правда, выяснилось, что ребенок не его. Все это — в прайм-тайм на федеральных каналах, с рейтингами выше, чем у сериалов.
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как только один сюжет сходил с экранов, возникал другой. Шаляпин продолжал троллить публику, выбирая в партнерши все более эксцентричных персонажей. Близкие отношения с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской вызвали бурю у зрителей. Затем новый брак — с владелицей сети адвокатских контор в Канаде Татьяной-Клаудией Дэвис. Старше почти на десять лет. В соцсетях Прохор демонстрировал атрибуты роскошной жизни, играя на образе альфонса и провоцируя подписчиков. Когда Дэвис внезапно умерла от COVID-19, эта история снова попала в телешоу.
Певец Прохор Шаляпин на премьере сериала "Дайте шоу" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
Сам Шаляпин от этих страниц своей биографии не открещивается. Пиар-роман с Калашниковой он теперь называет "водевилем" и честно признает: нужно было как-то зарабатывать и на что-то жить. Долгое время он был "мальчиком для битья" в шоу-бизнесе, но как-то удержался. Сейчас Прохор разменял пятый десяток, эмоционально повзрослел и сменил образ на доброго, искреннего и позитивного человека. И количество приглашений на эфиры, подкасты и съемки опять выросло. Просят поговорить о позитивной психологии, деньгах, недвижимости, даже философии.

Перезагрузка и акцент на доброту

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма "Любовь и монстры" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Сегодня почти каждое видео с ним собирает сотни лайков и волну теплых комментариев: "Не знаю, как это работает, но подкасты с ним меня успокаивают", "Я обожаю повзрослевшего Прохора".
Его секрет отныне — честность, откровенное вранье осталось позади. Прохор открыто говорит, что много думает о деньгах. "А кто о них не думает и зачем это скрывать?"
Родился он в Волгограде, в бедности, и желание выбраться послужило главным мотиватором. Теперь у него несколько квартир и четкая позиция — работать много он не хочет. Прямо называет себя ленивым, и публика это принимает: такие признания звучат без позы и попыток казаться лучше.
Певец Шаман (Ярослав Дронов) и певец Прохор Шаляпин на фестивале VK Fest 2025 в Москве.

В шоу-бизнесе, где царят конкуренция и подковерные игры, Прохор выбрал другой путь — без зависти и борьбы. Пропагандирует поддержку, дружбу и критикует замкнутый круг одних и тех же звезд в эфире. "Почему бы не дать дорогу молодым?" — задает он вопрос, как и многие обычные зрители.
На шутки про любовь к возрастным дамам и страсть к роскоши всегда отвечает с иронией и при этом с уважением.
Парадокс: начав с сомнительных пиар-историй, Шаляпин добился искреннего интереса к нему самых разных людей. Понятно, что публика непостоянна и завтра будут новые герои и тренды. Но пока он, похоже, выигрывает за счет простого правила: быть собой — ироничным и открытым.
