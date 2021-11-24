https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760543776.html

В Совфеде назвали письмо врачей к антипрививочникам криком души

В Совфеде назвали письмо врачей к антипрививочникам криком души - РИА Новости, 24.11.2021

В Совфеде назвали письмо врачей к антипрививочникам криком души

Письмо врачей к антипрививочникам стало "криком души", невозможно бороться с пандемией, когда известные люди говорят о том, что вакцина опасна, не имея на то... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:53

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

госдума рф

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егор бероев

коммунарка (москва)

коронавирусы

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Письмо врачей к антипрививочникам стало "криком души", невозможно бороться с пандемией, когда известные люди говорят о том, что вакцина опасна, не имея на то медицинских знаний, заявила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Письмо врачей - крик души... Потому что невозможно бороться с пандемией, когда блогеры-миллионники, известные люди, лидеры общественного мнения говорят о том, что вакцина опасна, не имея на то медицинских знаний", - сказала политик.По словам Святенко, миллионы врачей по всей стране, призывают людей к осознанности, рассказывают о том, что видят в "красных зонах", ужасные истории о пациентах, сожалеющих, что они ранее не привились и сейчас на ИВЛ."Я надеюсь, что данное обращение вразумит граждан. Когда речь идёт о сохранении здоровья, то на первом месте все-таки будет мнение и советы исключительно врачей", - отметила глава комитета СФ.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760516169.html

санкт-петербург

коммунарка (москва)

россия

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T15:53 true PT1M22S

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