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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/kuchera-1760630706.html
Кучера ответил на приглашения врачей в красную зону
Кучера ответил на приглашения врачей в красную зону - РИА Новости, 24.11.2021
Кучера ответил на приглашения врачей в красную зону
Телеведущий Оскар Кучера заявил, что не отрицает болезнь COVID-19 и не является "антиваксером" - он против лишь обязательности вакцинации. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:30
2021-11-24T22:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
марьяна лысенко
оскар кучера
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телеведущий Оскар Кучера заявил, что не отрицает болезнь COVID-19 и не является "антиваксером" - он против лишь обязательности вакцинации.Кучер поблагодарил врачей за коллективное письмо в адрес так называемых "антиваксеров". Однако телеведущий выразил недоумение, почему он был причислен к ним, если у него и его семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям, а его мама привита "Спутником V" по собственному желанию."Для чего вы меня приглашаете смотреть на тех, кто тяжело болен? С чего вдруг вы решили, что я хоть каким-то образом отрицаю болезнь с названием COVID-19?", - написал Оскар Кучера в Instagram-аккаунте.Он рассказал, что потерял своего отца, который умер от коронавируса, а сам переболел ковидом два раза - первый раз очень тяжело, второй лишь с насморком. Ведущий отметил, что нигде и никогда не упоминал о том, что не верит в болезнь."Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине! А я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своем посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу не о том, что я против, а лишь о том, что я против обязательной вакцинации", - добавил Кучера. При этом, по его словам, у него много вопросов, связанных с введением ограничительных мер, ответов на которые нет, и он готов к диалогу, хотя сомневается в его возможности.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее очень положительно.
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, марьяна лысенко, оскар кучера
22:30 24.11.2021
 
Кучера ответил на приглашения врачей в красную зону

Телеведущий Кучера: не отрицаю COVID-19, я против обязательной вакцинации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телеведущий Оскар Кучера заявил, что не отрицает болезнь COVID-19 и не является "антиваксером" - он против лишь обязательности вакцинации.
Кучер поблагодарил врачей за коллективное письмо в адрес так называемых "антиваксеров". Однако телеведущий выразил недоумение, почему он был причислен к ним, если у него и его семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям, а его мама привита "Спутником V" по собственному желанию.
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"Для чего вы меня приглашаете смотреть на тех, кто тяжело болен? С чего вдруг вы решили, что я хоть каким-то образом отрицаю болезнь с названием COVID-19?", - написал Оскар Кучера в Instagram-аккаунте.
Он рассказал, что потерял своего отца, который умер от коронавируса, а сам переболел ковидом два раза - первый раз очень тяжело, второй лишь с насморком. Ведущий отметил, что нигде и никогда не упоминал о том, что не верит в болезнь.
"Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине! А я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своем посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу не о том, что я против, а лишь о том, что я против обязательной вакцинации", - добавил Кучера. При этом, по его словам, у него много вопросов, связанных с введением ограничительных мер, ответов на которые нет, и он готов к диалогу, хотя сомневается в его возможности.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее очень положительно.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в РоссииМарьяна ЛысенкоОскар Кучера
 
 
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