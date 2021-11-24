https://ria.ru/20211124/privivka-1760506387.html

В РПЦ советуют антиваксерам "надеть комбинезончик и сходить в красную зону"

В РПЦ советуют антиваксерам "надеть комбинезончик и сходить в красную зону" - РИА Новости, 24.11.2021

В РПЦ советуют антиваксерам "надеть комбинезончик и сходить в красную зону"

Противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают "безнравственно и нечестиво", им стоит "надеть комбинезончик" и посетить умирающих в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:41

религия

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оскар кучера

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают "безнравственно и нечестиво", им стоит "надеть комбинезончик" и посетить умирающих в "красной зоне", заявил в среду журналистам председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Митрополит Иларион отметил, что не читал само письмо, но ранее уже высказывался о деятельности противников вакцинации."В своей передаче обращался к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело очень безнравственное и нечестивое, когда они отговаривают людей от прививок и тем самым обрекают людей на смерть. Я, к этим людям обращаясь, сказал: если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в "красную зону", посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце", - сказал митрополит.Он добавил, что сам вакцинировался уже не раз.В июле 2021 года в РПЦ открыли совместно с Департаментом здравоохранения Москвы первые в стране курсы больничных добровольцев для "красной зоны" на базе учебного центра больницы Святителя Алексия митрополита Московского. В программу обучения входят три занятия продолжительностью около трех часов, на которых добровольцев учат основам ухода за пациентами с коронавирусом. В ноябре пресс-секретарь московской православной службы помощи "Милосердие" Александра Шибалина сообщала РИА Новости, что добровольцев в "красные зоны" не хватает и пригласила на курсы всех желающих.

https://ria.ru/20211124/peskov-1760497321.html

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госдума рф, егор бероев , митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, оскар кучера