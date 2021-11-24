13:29 24.11.2021 (обновлено: 13:41 24.11.2021)
В РПЦ советуют антиваксерам "надеть комбинезончик и сходить в красную зону"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают "безнравственно и нечестиво", им стоит "надеть комбинезончик" и посетить умирающих в "красной зоне", заявил в среду журналистам председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Митрополит Иларион отметил, что не читал само письмо, но ранее уже высказывался о деятельности противников вакцинации.
"В своей передаче обращался к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело очень безнравственное и нечестивое, когда они отговаривают людей от прививок и тем самым обрекают людей на смерть. Я, к этим людям обращаясь, сказал: если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в "красную зону", посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце", - сказал митрополит.
Он добавил, что сам вакцинировался уже не раз.
В июле 2021 года в РПЦ открыли совместно с Департаментом здравоохранения Москвы первые в стране курсы больничных добровольцев для "красной зоны" на базе учебного центра больницы Святителя Алексия митрополита Московского. В программу обучения входят три занятия продолжительностью около трех часов, на которых добровольцев учат основам ухода за пациентами с коронавирусом. В ноябре пресс-секретарь московской православной службы помощи "Милосердие" Александра Шибалина сообщала РИА Новости, что добровольцев в "красные зоны" не хватает и пригласила на курсы всех желающих.