https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО
Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО
После начала специальной военной операции многие известные артисты, музыканты, шоумены поддержали действия российских властей. Как сейчас звезды помогают... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:00
2023-02-22T08:00
2023-02-22T08:15
шоубиз
денис майданов
александр маршал
сергей галанин
юта (певица)
вика цыганова
яна поплавская
shaman (ярослав дронов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471560_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_3125e8a9111d81b8e5392fca9df04b4c.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. После начала специальной военной операции многие известные артисты, музыканты, шоумены поддержали действия российских властей. Как сейчас звезды помогают жителям новых регионов и участникам СВО — в материале РИА Новости.Денис Майданов: "Везде было потрясающее единство"Певец и депутат Госдумы Денис Майданов поддерживал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Кроме того, он неоднократно выступал в Крыму. В конце прошлого года его приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Тем не менее музыкант не отказался от концертов в новых российских регионах. Александр Маршал: "Не могу по-другому!"По словам музыканта Александра Маршала, он поддержал спецоперацию из-за того, что "даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля". Также он признался, что гордится российскими солдатами. Артист сам был готов участвовать в СВО, однако его отговорили из-за возраста. Сергей Галанин: "Нельзя быть свободным там, где неинтересен твой язык, культура, история" Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин посвятил несколько песен участникам спецоперации. Кроме того, он выступал в зоне СВО. Музыкант публично осудил сбежавших за границу артистов. Вика Цыганова: "Продали дом и отправили деньги для военных СВО"Певица Вика Цыганова одной из первых поддержала Крым и Донбасс. Она не только давала концерты раненым, но и продала дом, чтобы поддержать спецоперацию. Вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.Виктория Тарасова: "Угрожали из-за моей поддержки России" Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова рассказала: "Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!". Однако это ее не остановило. Виктория побывала в зоне спецоперации десять раз.Юта: "Я благодарна жителям Донбасса"Певица Юта (Анна Осипова) впервые посетила Донбасс в 2014-м. Ее поразила сила духа российских военных, вспоминает она. Несколько песен посвятила участникам спецоперации. По словам артистки, жизнелюбие и стойкость людей из присоединенных регионов стали для нее образцом. Яна Поплавская: "Вижу, как многие изменились"Актриса Яна Поплавская помогает Донбассу с 2014-го. Ее сын Клим отправился в зону СВО добровольцем. SHAMAN: "Мы записали голоса жителей ЛНР"SHAMAN (Ярослав Дронов) несколько раз выступал в освобожденных регионах в новом году. Исполнитель хита "Я русский" дал концерты в Мариуполе, Луганске и Херсонской области. Ему было важно показать там полноценное шоу. Кроме того, он записал голоса жителей ЛНР на своем мероприятии. Ольга Кормухина: "В Донбассе меня поразили... седые дети"Заслуженная артистка России Ольга Кормухина также неоднократно выступала перед жителями новых регионов и ранеными в госпиталях. Она постоянно собирает и отправляет в Донбасс гуманитарную помощь.О не поддержавших СВО артистах она отозвалась так: "Они занимались собой, своими представлениями и карьерами. Им оказалось важнее быть принятыми "там". Почему легко вдохнулось сейчас на эстраде? Потому что там было много представителей "страны 404" (а сейчас нет).Юлия Чичерина: "Иду к победе уже более восьми лет" Певица тоже помогала ДНР и ЛНР с 2014-го. Регулярно дает концерты для участников СВО. Прошлой осенью ей присвоили звание заслуженной артистки России.Олег и Родион Газмановы: "Своих не бросаем"Они неоднократно выступали в новых регионах. Газманов-старший подчеркивал, что никогда не отказывался от концертов в зоне СВО. Вадим Самойлов: "Людям на передовой важна поддержка"Солист "Агаты Кристи" пел для мобилизованных и мирных жителей в зоне СВО.Оскар Кучера: "Я поддерживаю наших парней, свою страну"Гражданскую позицию телеведущего и актера Оскара Кучеры широко обсуждали после скандального интервью с иноагентом Юрием Дудем*. Артист выразил полную солидарность со спецоперацией. Позже он пояснил, что для него было важно высказать отличное от либеральной аудитории Дудя* мнение. Кроме того, Кучера публично поддерживал солдат в своем Telegram-канале. Также он совместно с фондом "Добрые люди" помогал мобилизованным.Оскар Кучера продолжит "поддерживать пацанов, свою страну". На канале Дудя* он стал единственным таким гостем.За и против Музыканты группы "Земляне" неоднократно давали концерты в новых регионах, проводили благотворительные выступления. Кроме того, спецоперацию поддержали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков, Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Юлия Барановская и другие. Действия российских властей на Украине осудили, среди прочих, солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, Вера Брежнева, Алексей Кортнев и участники коллектива "Несчастный случай", Глеб Самойлов, солист "Ногу свело" Максим Покровский, певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова), Александр Ревва, Anacondaz, Лия Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Моргенштерн*, Юрий Дудь*, Максим Галкин*, Борис Гребенщиков, вокалист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, Андрей Макаревич*, Земфира*.* Признаны Минюстом иноагентами.
https://ria.ru/20230119/khit-1845969960.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471560_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_36bed134a670d672c24c98d8fc12847f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис майданов, александр маршал, сергей галанин, юта (певица), вика цыганова, яна поплавская, shaman (ярослав дронов) , ольга кормухина, юлия чичерина, олег газманов, родион газманов, вадим самойлов, оскар кучера, группа "земляне", луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, знаменитости, шоу-бизнес, звезды, ситуация в днр и лнр
Шоубиз, Денис Майданов, Александр Маршал, Сергей Галанин, Юта (певица), Вика Цыганова, Яна Поплавская, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Родион Газманов, Вадим Самойлов, Оскар Кучера, Группа "Земляне", Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Знаменитости, Шоу-бизнес, звезды, Ситуация в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. После начала специальной военной операции многие известные артисты, музыканты, шоумены поддержали действия российских властей. Как сейчас звезды помогают жителям новых регионов и участникам СВО — в материале РИА Новости.
Денис Майданов: "Везде было потрясающее единство"
Певец и депутат Госдумы Денис Майданов поддерживал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Кроме того, он неоднократно выступал в Крыму. В конце прошлого года его приговорили
на Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Тем не менее музыкант не отказался от концертов в новых российских регионах.
"Артист в любые времена должен продолжать свою деятельность. Я раз десять выступал по всем четырем областям. Везде было потрясающее единство людей", — подчеркивает артист.
Александр Маршал: "Не могу по-другому!"
По словам музыканта Александра Маршала, он поддержал спецоперацию из-за того, что "даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля". Также он признался, что гордится российскими солдатами. Артист сам был готов участвовать в СВО, однако его отговорили из-за возраста.
"Я помогаю чем могу. Тоже хотел пойти, я же служил три года в армии. А мне сказали: "Тебе 65 лет уже". Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?" — говорит он.
Сергей Галанин: "Нельзя быть свободным там, где неинтересен твой язык, культура, история"
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин посвятил несколько песен участникам спецоперации. Кроме того, он выступал в зоне СВО. Музыкант публично осудил сбежавших за границу артистов.
"Те, кто уехали, что они там ищут? Свободу? Как человек может быть свободен там, где неинтересен твой язык, твоя культура, твоя история? Получается, они там только для того, чтобы защитить свои вложения. Такое чувство, что многие люди, уезжая, становятся холопами глобального мира", — высказался рокер.
Вика Цыганова: "Продали дом и отправили деньги для военных СВО"
Певица Вика Цыганова одной из первых поддержала Крым и Донбасс. Она не только давала концерты раненым, но и продала дом, чтобы поддержать спецоперацию. Вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.
"Такие гены у меня. У меня чувство, которое есть у каждого русского человека. Когда я вижу, что где-то плохо, я там оказываюсь. Я работаю в госпитале, я пою. Я не могу по-другому. Мне легче что-то делать, иначе я начинаю плакать. Мне это дает силы", — призналась Вика Цыганова в передаче "Алена, блин!".
Виктория Тарасова: "Угрожали из-за моей поддержки России"
Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова рассказала
: "Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!". Однако это ее не остановило. Виктория побывала в зоне спецоперации десять раз.
"Меня потряс один мальчик из Мариуполя. Половину его дома разбомбило. Он спустился в подвал вместе с родными. У него мама, папа и дядя — инвалиды. Все время, пока город бомбили, ухаживал за лежачими родственниками. Доставал еду и воду. Для меня он герой", — говорит актриса.
Юта: "Я благодарна жителям Донбасса"
Певица Юта (Анна Осипова) впервые посетила Донбасс в 2014-м. Ее поразила сила духа российских военных, вспоминает она. Несколько песен посвятила участникам спецоперации. По словам артистки, жизнелюбие и стойкость людей из присоединенных регионов стали для нее образцом.
"Меня благодарят за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость. Когда с этими людьми разговариваешь, каждый раз благодаришь Бога за то, что жив и можешь заниматься творчеством", — отметила звезда.
Яна Поплавская: "Вижу, как многие изменились"
Актриса Яна Поплавская помогает Донбассу с 2014-го. Ее сын Клим отправился в зону СВО добровольцем.
"Выступить с концертом и посетить раненых — это поступок! Но не для галочки, это должно быть внутри! Человек, который живет этим, не может бряцать цацками, потому что меняется мировоззрение. Я вижу, как изменились очень многие люди", — объясняет Яна.
SHAMAN: "Мы записали голоса жителей ЛНР"
SHAMAN (Ярослав Дронов) несколько раз выступал в освобожденных регионах в новом году. Исполнитель хита "Я русский" дал концерты в Мариуполе, Луганске и Херсонской области. Ему было важно показать там полноценное шоу. Кроме того, он записал голоса жителей ЛНР на своем мероприятии.
"Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте (в Луганске. — Прим. ред.), чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса", — рассказал музыкант в интервью РИА Новости.
Ольга Кормухина: "В Донбассе меня поразили... седые дети"
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина также неоднократно выступала перед жителями новых регионов и ранеными в госпиталях. Она постоянно собирает и отправляет в Донбасс гуманитарную помощь.
"Я помню глаза детей Донбасса, ездила туда в 2015-м. Меня там тогда поразили... седые дети. Не знаю, что нужно было пережить ребенку, чтобы поседеть. Эти фотографии всегда со мной", — призналась Ольга.
О не поддержавших СВО артистах она отозвалась
так: "Они занимались собой, своими представлениями и карьерами. Им оказалось важнее быть принятыми "там". Почему легко вдохнулось сейчас на эстраде? Потому что там было много представителей "страны 404" (а сейчас нет).
Юлия Чичерина: "Иду к победе уже более восьми лет"
Певица тоже помогала ДНР и ЛНР с 2014-го. Регулярно дает концерты для участников СВО. Прошлой осенью ей присвоили звание заслуженной артистки России.
"Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса, а что там будет впереди — покажет время, сейчас главное — прийти к победе, к которой я иду уже более восьми лет", — сказала она.
Олег и Родион Газмановы: "Своих не бросаем"
Они неоднократно выступали в новых регионах. Газманов-старший подчеркивал, что никогда не отказывался от концертов в зоне СВО.
"Я должен поддерживать наших ребят, которые нас защищают. В регионах живут наши люди, с нашей душой и верой. Я еду к своим. Русские своих не бросают", — заявил музыкант в передаче "Жизнь и судьба".
Вадим Самойлов: "Людям на передовой важна поддержка"
Солист "Агаты Кристи" пел для мобилизованных и мирных жителей в зоне СВО.
"Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция — это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", — подчеркнул он.
Оскар Кучера: "Я поддерживаю наших парней, свою страну"
Гражданскую позицию телеведущего и актера Оскара Кучеры широко обсуждали после скандального интервью с иноагентом Юрием Дудем*. Артист выразил полную солидарность со спецоперацией. Позже он пояснил, что для него было важно высказать отличное от либеральной аудитории Дудя* мнение. Кроме того, Кучера публично поддерживал солдат в своем Telegram-канале. Также он совместно с фондом "Добрые люди" помогал мобилизованным.
Оскар Кучера продолжит "поддерживать пацанов, свою страну". На канале Дудя* он стал единственным таким гостем.
"Не ожидал, что потом мне будет такая поддержка. А то, что я за наших парней, так этим могу только гордиться", — признался ведущий в разговоре с РИА Новости.
Музыканты группы "Земляне" неоднократно давали концерты в новых регионах, проводили благотворительные выступления.
"Сегодня мы направляем средства, вырученные от продажи билетов, жителям прифронтовых и присоединенных территорий", — сообщили артисты о своем новогоднем шоу в "ВТБ Арене".
Кроме того, спецоперацию поддержали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков, Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Юлия Барановская и другие.
Действия российских властей на Украине осудили, среди прочих, солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, Вера Брежнева, Алексей Кортнев и участники коллектива "Несчастный случай", Глеб Самойлов, солист "Ногу свело" Максим Покровский, певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова), Александр Ревва, Anacondaz, Лия Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Моргенштерн*, Юрий Дудь*, Максим Галкин*, Борис Гребенщиков, вокалист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, Андрей Макаревич*, Земфира*.
* Признаны Минюстом иноагентами.