https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО

Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО - РИА Новости, 22.02.2023

Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО

После начала специальной военной операции многие известные артисты, музыканты, шоумены поддержали действия российских властей. Как сейчас звезды помогают... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:00

2023-02-22T08:00

2023-02-22T08:15

шоубиз

денис майданов

александр маршал

сергей галанин

юта (певица)

вика цыганова

яна поплавская

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. После начала специальной военной операции многие известные артисты, музыканты, шоумены поддержали действия российских властей. Как сейчас звезды помогают жителям новых регионов и участникам СВО — в материале РИА Новости.Денис Майданов: "Везде было потрясающее единство"Певец и депутат Госдумы Денис Майданов поддерживал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Кроме того, он неоднократно выступал в Крыму. В конце прошлого года его приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Тем не менее музыкант не отказался от концертов в новых российских регионах. Александр Маршал: "Не могу по-другому!"По словам музыканта Александра Маршала, он поддержал спецоперацию из-за того, что "даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля". Также он признался, что гордится российскими солдатами. Артист сам был готов участвовать в СВО, однако его отговорили из-за возраста. Сергей Галанин: "Нельзя быть свободным там, где неинтересен твой язык, культура, история" Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин посвятил несколько песен участникам спецоперации. Кроме того, он выступал в зоне СВО. Музыкант публично осудил сбежавших за границу артистов. Вика Цыганова: "Продали дом и отправили деньги для военных СВО"Певица Вика Цыганова одной из первых поддержала Крым и Донбасс. Она не только давала концерты раненым, но и продала дом, чтобы поддержать спецоперацию. Вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.Виктория Тарасова: "Угрожали из-за моей поддержки России" Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова рассказала: "Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!". Однако это ее не остановило. Виктория побывала в зоне спецоперации десять раз.Юта: "Я благодарна жителям Донбасса"Певица Юта (Анна Осипова) впервые посетила Донбасс в 2014-м. Ее поразила сила духа российских военных, вспоминает она. Несколько песен посвятила участникам спецоперации. По словам артистки, жизнелюбие и стойкость людей из присоединенных регионов стали для нее образцом. Яна Поплавская: "Вижу, как многие изменились"Актриса Яна Поплавская помогает Донбассу с 2014-го. Ее сын Клим отправился в зону СВО добровольцем. SHAMAN: "Мы записали голоса жителей ЛНР"SHAMAN (Ярослав Дронов) несколько раз выступал в освобожденных регионах в новом году. Исполнитель хита "Я русский" дал концерты в Мариуполе, Луганске и Херсонской области. Ему было важно показать там полноценное шоу. Кроме того, он записал голоса жителей ЛНР на своем мероприятии. Ольга Кормухина: "В Донбассе меня поразили... седые дети"Заслуженная артистка России Ольга Кормухина также неоднократно выступала перед жителями новых регионов и ранеными в госпиталях. Она постоянно собирает и отправляет в Донбасс гуманитарную помощь.О не поддержавших СВО артистах она отозвалась так: "Они занимались собой, своими представлениями и карьерами. Им оказалось важнее быть принятыми "там". Почему легко вдохнулось сейчас на эстраде? Потому что там было много представителей "страны 404" (а сейчас нет).Юлия Чичерина: "Иду к победе уже более восьми лет" Певица тоже помогала ДНР и ЛНР с 2014-го. Регулярно дает концерты для участников СВО. Прошлой осенью ей присвоили звание заслуженной артистки России.Олег и Родион Газмановы: "Своих не бросаем"Они неоднократно выступали в новых регионах. Газманов-старший подчеркивал, что никогда не отказывался от концертов в зоне СВО. Вадим Самойлов: "Людям на передовой важна поддержка"Солист "Агаты Кристи" пел для мобилизованных и мирных жителей в зоне СВО.Оскар Кучера: "Я поддерживаю наших парней, свою страну"Гражданскую позицию телеведущего и актера Оскара Кучеры широко обсуждали после скандального интервью с иноагентом Юрием Дудем*. Артист выразил полную солидарность со спецоперацией. Позже он пояснил, что для него было важно высказать отличное от либеральной аудитории Дудя* мнение. Кроме того, Кучера публично поддерживал солдат в своем Telegram-канале. Также он совместно с фондом "Добрые люди" помогал мобилизованным.Оскар Кучера продолжит "поддерживать пацанов, свою страну". На канале Дудя* он стал единственным таким гостем.За и против Музыканты группы "Земляне" неоднократно давали концерты в новых регионах, проводили благотворительные выступления. Кроме того, спецоперацию поддержали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков, Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Юлия Барановская и другие. Действия российских властей на Украине осудили, среди прочих, солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, Вера Брежнева, Алексей Кортнев и участники коллектива "Несчастный случай", Глеб Самойлов, солист "Ногу свело" Максим Покровский, певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова), Александр Ревва, Anacondaz, Лия Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Моргенштерн*, Юрий Дудь*, Максим Галкин*, Борис Гребенщиков, вокалист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, Андрей Макаревич*, Земфира*.* Признаны Минюстом иноагентами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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