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SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске - РИА Новости, 16.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html
SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске
SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске - РИА Новости, 16.01.2023
SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что на концерте в Луганске записал голоса зрителей, чтобы включить их в студийную запись новой песни. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:58
2023-01-16T13:35
шоубиз
мариуполь
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
шоу-бизнес
shaman (ярослав дронов)
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МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что на концерте в Луганске записал голоса зрителей, чтобы включить их в студийную запись новой песни. SHAMAN 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе, а затем в Луганске, где присутствовали военнослужащие, медики, местные жители. По словам певца, на создание новой песни его вдохновил этот тур. "То, как звучит этот город (Мариуполь - ред.), у меня в голове, конечно же, при въезде сразу же отозвалось, и возникла идея о написании объединяющей песни… Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я бы хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте (в Луганске – ред.), чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса", - рассказал РИА Новости Дронов.
https://ria.ru/20221228/pesni-1841385488.html
мариуполь
луганск
донецкая народная республика
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"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
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мариуполь, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, шоу-бизнес, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Мариуполь, Луганск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Шоу-бизнес, SHAMAN (Ярослав Дронов)
11:58 16.01.2023 (обновлено: 13:35 16.01.2023)
 
SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске

SHAMAN на концерте в Луганске записал голоса военнослужащих для включения в новую песню

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что на концерте в Луганске записал голоса зрителей, чтобы включить их в студийную запись новой песни.
SHAMAN 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе, а затем в Луганске, где присутствовали военнослужащие, медики, местные жители. По словам певца, на создание новой песни его вдохновил этот тур.
"То, как звучит этот город (Мариуполь - ред.), у меня в голове, конечно же, при въезде сразу же отозвалось, и возникла идея о написании объединяющей песни… Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я бы хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте (в Луганске – ред.), чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса", - рассказал РИА Новости Дронов.
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ШоубизМариупольЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаШоу-бизнесSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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