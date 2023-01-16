https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html

SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске

SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске - РИА Новости, 16.01.2023

SHAMAN устроил творческий эксперимент со зрителями на концерте в Луганске

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что на концерте в Луганске записал голоса зрителей, чтобы включить их в студийную запись новой песни. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:58

2023-01-16T11:58

2023-01-16T13:35

шоубиз

мариуполь

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

шоу-бизнес

shaman (ярослав дронов)

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МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что на концерте в Луганске записал голоса зрителей, чтобы включить их в студийную запись новой песни. SHAMAN 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе, а затем в Луганске, где присутствовали военнослужащие, медики, местные жители. По словам певца, на создание новой песни его вдохновил этот тур. "То, как звучит этот город (Мариуполь - ред.), у меня в голове, конечно же, при въезде сразу же отозвалось, и возникла идея о написании объединяющей песни… Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я бы хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте (в Луганске – ред.), чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса", - рассказал РИА Новости Дронов.

https://ria.ru/20221228/pesni-1841385488.html

мариуполь

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. 2023-01-16T11:58 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, шоу-бизнес, shaman (ярослав дронов)