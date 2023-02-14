Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО
Поплавская осудила артистов за демонстрацию люксовых нарядов во время СВО
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яна Поплавская возмутилась, что знаменитости продолжили хвастаться показной роскошью после начала спецоперации.
"Поражаюсь, как звезды шоу-бизнеса продолжают напоказ сверкать роскошью на фоне СВО. Очень хочется доказать, что ты звездатее всех звезд? Зачем сейчас блистать в этих дорогущих нарядах?" – высказалась ведущая в своем Telegram-канале.
По мнению актрисы, подобное поведение звезд в данный момент неуместно.
"Все ужимки перед светскими фотографами неуместны сейчас, когда вся страна помогает фронту. Выступить с концертом и посетить раненых – это поступок! Но не для галочки, это должно быть внутри! Человек, который живет этим, не может бряцать цацками, потому что меняется мировоззрение. Я вижу, как изменились очень многие люди", – подчеркнула Поплавская.
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