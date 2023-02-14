Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО

"Все ужимки перед светскими фотографами неуместны сейчас, когда вся страна помогает фронту. Выступить с концертом и посетить раненых – это поступок! Но не для галочки, это должно быть внутри! Человек, который живет этим, не может бряцать цацками, потому что меняется мировоззрение. Я вижу, как изменились очень многие люди", – подчеркнула Поплавская.