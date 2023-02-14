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Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО - РИА Новости, 14.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230214/poplavskaya-1851903189.html
Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО
Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО - РИА Новости, 14.02.2023
Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО
Яна Поплавская возмутилась, что знаменитости продолжили хвастаться показной роскошью после начала спецоперации. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:34
2023-02-14T12:34
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яна Поплавская возмутилась, что знаменитости продолжили хвастаться показной роскошью после начала спецоперации. По мнению актрисы, подобное поведение звезд в данный момент неуместно.Ранее телезвезда назвала Бориса Гребенщикова "сумасшедшим". Причиной послужило публичное оскорбление русского народа музыкантом.
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яна поплавская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, донбасс, звезды
Шоубиз, Яна Поплавская, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Донбасс, звезды
12:34 14.02.2023
 
Поплавская осудила артистов за роскошь во время СВО

Поплавская осудила артистов за демонстрацию люксовых нарядов во время СВО

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яна Поплавская возмутилась, что знаменитости продолжили хвастаться показной роскошью после начала спецоперации.

"Поражаюсь, как звезды шоу-бизнеса продолжают напоказ сверкать роскошью на фоне СВО. Очень хочется доказать, что ты звездатее всех звезд? Зачем сейчас блистать в этих дорогущих нарядах?" – высказалась ведущая в своем Telegram-канале.

По мнению актрисы, подобное поведение звезд в данный момент неуместно.

"Все ужимки перед светскими фотографами неуместны сейчас, когда вся страна помогает фронту. Выступить с концертом и посетить раненых – это поступок! Но не для галочки, это должно быть внутри! Человек, который живет этим, не может бряцать цацками, потому что меняется мировоззрение. Я вижу, как изменились очень многие люди", – подчеркнула Поплавская.

Ранее телезвезда назвала Бориса Гребенщикова "сумасшедшим". Причиной послужило публичное оскорбление русского народа музыкантом.
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