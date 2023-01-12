https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских - РИА Новости, 12.01.2023
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских
Яна Поплавская назвала Бориса Гребенщикова "безумным" после публичных оскорблений в адрес русских. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:10
2023-01-12T15:10
2023-01-12T15:10
шоубиз
борис гребенщиков
яна поплавская
аквариум
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Яна Поплавская назвала Бориса Гребенщикова "безумным" после публичных оскорблений в адрес русских. Кроме того, она предположила, что мнение музыканта было сформировано уже давно. Пользователи Сети также возмутились словами певца. Накануне в Сети появилось видео, в котором лидер "Аквариума" назвал русских "психически больными фашистами". Артист также публично осудил спецоперацию и действия российских властей по отношению к Украине. После начала СВО Гребенщиков отменил концерты своего коллектива на родине и улетел за границу. Позже рокер признался, что не считает Россию "своей страной". Однако он продолжил выступать с репертуаром на русском языке. Кроме того, музыкант встречался с коллегами за границей. В прошлом году артиста неоднократно замечали в компании Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича*. Ранее дочь солиста "Аквариума" Алиса Гребенщикова попросила подписчиков о поддержке. Она призналась, что ей не с кем разделить накопившиеся мысли. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис гребенщиков, яна поплавская, аквариум
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Яна Поплавская, Аквариум
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских и осуждения СВО
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Яна Поплавская назвала Бориса Гребенщикова "безумным" после публичных оскорблений в адрес русских.
"Всегда было интересно: как человек неожиданно сходит с ума? Вот шел куда-то или сидел на месте и раз – он уже безумен. Гребенщиков назвал россиян фашистами. Не тех, кто сжег живых людей в Одессе, не тех, кто убивал детей Донбасса, а тех, кто пришел защищать этих людей, остановить истребление, геноцид", – высказалась актриса в своем Telegram-канале.
Кроме того, она предположила, что мнение музыканта было сформировано уже давно.
"Может он сошел с ума еще тогда, просто никто не замечал? Ведь сумасшедшие умеют маскироваться под нормальных. Тогда дорога в сумасшедший дом", – заключила знаменитость.
Пользователи Сети также возмутились словами певца.
"Думаю, его просто купили с потрохами. А он рад, что его счета не арестованы", "Судя по его внешнему виду, так и есть", "Да не с ума они сошли. Просто сбросили маски", "Русофоб!" – отреагировали подписчики Поплавской.
Накануне в Сети появилось видео, в котором лидер "Аквариума" назвал русских "психически больными фашистами". Артист также публично осудил спецоперацию и действия российских властей по отношению к Украине.
После начала СВО Гребенщиков отменил
концерты своего коллектива на родине и улетел за границу. Позже рокер признался, что не считает Россию "своей страной". Однако он продолжил выступать с репертуаром на русском языке.
Кроме того, музыкант встречался с коллегами за границей. В прошлом году артиста неоднократно замечали
в компании Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича*.
Ранее дочь солиста "Аквариума" Алиса Гребенщикова попросила
подписчиков о поддержке. Она призналась, что ей не с кем разделить накопившиеся мысли.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.