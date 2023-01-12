https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html

Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских

Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских - РИА Новости, 12.01.2023

Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских

Яна Поплавская назвала Бориса Гребенщикова "безумным" после публичных оскорблений в адрес русских. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:10

2023-01-12T15:10

2023-01-12T15:10

шоубиз

борис гребенщиков

яна поплавская

аквариум

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Яна Поплавская назвала Бориса Гребенщикова "безумным" после публичных оскорблений в адрес русских. Кроме того, она предположила, что мнение музыканта было сформировано уже давно. Пользователи Сети также возмутились словами певца. Накануне в Сети появилось видео, в котором лидер "Аквариума" назвал русских "психически больными фашистами". Артист также публично осудил спецоперацию и действия российских властей по отношению к Украине. После начала СВО Гребенщиков отменил концерты своего коллектива на родине и улетел за границу. Позже рокер признался, что не считает Россию "своей страной". Однако он продолжил выступать с репертуаром на русском языке. Кроме того, музыкант встречался с коллегами за границей. В прошлом году артиста неоднократно замечали в компании Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича*. Ранее дочь солиста "Аквариума" Алиса Гребенщикова попросила подписчиков о поддержке. Она призналась, что ей не с кем разделить накопившиеся мысли. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис гребенщиков, яна поплавская, аквариум