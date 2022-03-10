https://ria.ru/20220310/akvarium-1777480089.html

Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум"

Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум" - РИА Новости, 10.03.2022

Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум"

Все концерты группы "Аквариум" отменены "до лучших времен", объявил лидер коллектива Борис Гребенщиков в Facebook. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:26

2022-03-10T15:26

2022-03-10T15:26

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аквариум

шоу-бизнес

борис гребенщиков

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все концерты группы "Аквариум" отменены "до лучших времен", объявил лидер коллектива Борис Гребенщиков в Facebook.На официальном сайте группы информация о датах ближайших концертов отсутствует. На сервисе "Яндекс.Афиша" указано, что в марте у "Аквариума" были запланированы концерты в Калуге, Туле и Москве, в апреле – в Ярославле.Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.

https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html

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Жанна Старицына

знаменитости, аквариум, шоу-бизнес, борис гребенщиков