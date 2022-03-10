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Шоубиз
https://ria.ru/20220310/akvarium-1777480089.html
Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум"
Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум" - РИА Новости, 10.03.2022
Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум"
Все концерты группы "Аквариум" отменены "до лучших времен", объявил лидер коллектива Борис Гребенщиков в Facebook. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:26
2022-03-10T15:26
шоубиз
знаменитости
аквариум
шоу-бизнес
борис гребенщиков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все концерты группы "Аквариум" отменены "до лучших времен", объявил лидер коллектива Борис Гребенщиков в Facebook.На официальном сайте группы информация о датах ближайших концертов отсутствует. На сервисе "Яндекс.Афиша" указано, что в марте у "Аквариума" были запланированы концерты в Калуге, Туле и Москве, в апреле – в Ярославле.Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.
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знаменитости, аквариум, шоу-бизнес, борис гребенщиков
15:26 10.03.2022
 
Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум"

Гребенщиков объявил об отмене концертов группы "Аквариум" до "лучших времен"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все концерты группы "Аквариум" отменены "до лучших времен", объявил лидер коллектива Борис Гребенщиков в Facebook.

"По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен", – говорится в сообщении.

На официальном сайте группы информация о датах ближайших концертов отсутствует.
На сервисе "Яндекс.Афиша" указано, что в марте у "Аквариума" были запланированы концерты в Калуге, Туле и Москве, в апреле – в Ярославле.
Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.
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