Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты - РИА Новости, 02.03.2022
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты
Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:15
2022-03-02T17:15
шоубиз
музыка
владивосток
мумий тролль
илья лагутенко
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155604/51/1556045128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ab301143baef1a7d1d1c7255068ba3c.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива."Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран", - говорится в сообщении.Группа "Мумий тролль" основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был музыкант Илья Лагутенко. Также среди участников группы сегодня - Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как "Владивосток 2000", "Девочка", "Утекай", "Морская", "С Новым Годом, крошка!", и другим.
владивосток
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155604/51/1556045128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679e8d5c62c3b5988edbdef51732f5e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, владивосток, мумий тролль, илья лагутенко, россия, украина
17:15 02.03.2022
 
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты

Российская рок-группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности

© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : "Мумий Тролль"
Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.
"Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран", - говорится в сообщении.
Группа "Мумий тролль" основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был музыкант Илья Лагутенко. Также среди участников группы сегодня - Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как "Владивосток 2000", "Девочка", "Утекай", "Морская", "С Новым Годом, крошка!", и другим.
 
ШоубизМузыкаВладивостокМумий ТролльИлья ЛагутенкоРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала