https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты - РИА Новости, 02.03.2022
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты
Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:15
2022-03-02T17:15
2022-03-02T17:15
шоубиз
музыка
владивосток
мумий тролль
илья лагутенко
россия
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива."Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран", - говорится в сообщении.Группа "Мумий тролль" основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был музыкант Илья Лагутенко. Также среди участников группы сегодня - Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как "Владивосток 2000", "Девочка", "Утекай", "Морская", "С Новым Годом, крошка!", и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, владивосток, мумий тролль, илья лагутенко, россия, украина
Группа "Мумий тролль" прекращает концерты
Российская рок-группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности