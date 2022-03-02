https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html

Группа "Мумий тролль" прекращает концерты

Группа "Мумий тролль" прекращает концерты - РИА Новости, 02.03.2022

Группа "Мумий тролль" прекращает концерты

Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:15

2022-03-02T17:15

2022-03-02T17:15

шоубиз

музыка

владивосток

мумий тролль

илья лагутенко

россия

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий тролль" останавливает концертную деятельность, сообщается в Instagram-аккаунте коллектива."Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран", - говорится в сообщении.Группа "Мумий тролль" основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был музыкант Илья Лагутенко. Также среди участников группы сегодня - Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как "Владивосток 2000", "Девочка", "Утекай", "Морская", "С Новым Годом, крошка!", и другим.

владивосток

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музыка, владивосток, мумий тролль, илья лагутенко, россия, украина