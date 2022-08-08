https://ria.ru/20220808/grebenschikova-1808015460.html

Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке

Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке - РИА Новости, 08.08.2022

Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке

Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал". РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:21

2022-08-08T13:21

2022-08-08T13:21

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48556/49/485564989_0:158:2995:1843_1920x0_80_0_0_4eb2a9c04b4bb8cbfb89fae07357cae0.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал". На днях она вернулась из отпуска с сыном, который проводила в Финляндии. Ее отец Борис Гребенщиков находится за границей. Его периодически замечают в компании других российских знаменитостей, например, Ренаты Литвиновой и Аллы Пугачевой.Ранее о финансовой поддержке в социальных сетях попросила Дана Борисова, заявив, что ближайшие съемки у нее начнутся только осенью.

https://ria.ru/20220803/tsiskaridze-1807038265.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес