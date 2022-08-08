Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке
Дочь Бориса Гребенщикова Алиса попросила подписчиков о поддержке
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал".
"Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации", – заявила Гребенщикова.
На днях она вернулась из отпуска с сыном, который проводила в Финляндии. Ее отец Борис Гребенщиков находится за границей. Его периодически замечают в компании других российских знаменитостей, например, Ренаты Литвиновой и Аллы Пугачевой.
Ранее о финансовой поддержке в социальных сетях попросила Дана Борисова, заявив, что ближайшие съемки у нее начнутся только осенью.
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