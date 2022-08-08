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Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220808/grebenschikova-1808015460.html
Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке
Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке - РИА Новости, 08.08.2022
Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке
Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:21
2022-08-08T13:21
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал". На днях она вернулась из отпуска с сыном, который проводила в Финляндии. Ее отец Борис Гребенщиков находится за границей. Его периодически замечают в компании других российских знаменитостей, например, Ренаты Литвиновой и Аллы Пугачевой.Ранее о финансовой поддержке в социальных сетях попросила Дана Борисова, заявив, что ближайшие съемки у нее начнутся только осенью.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:21 08.08.2022
 
Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке

Дочь Бориса Гребенщикова Алиса попросила подписчиков о поддержке

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к "Звёздные" уроки в школах"
П/к Звёздные уроки в школах - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алиса Гребенщикова призналась, что в последнее время у нее накопилось много мыслей, о которых она бы хотела поговорить, передает "Пятый канал".

"Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации", – заявила Гребенщикова.

На днях она вернулась из отпуска с сыном, который проводила в Финляндии. Ее отец Борис Гребенщиков находится за границей. Его периодически замечают в компании других российских знаменитостей, например, Ренаты Литвиновой и Аллы Пугачевой.
Ранее о финансовой поддержке в социальных сетях попросила Дана Борисова, заявив, что ближайшие съемки у нее начнутся только осенью.
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