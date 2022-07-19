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Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги - РИА Новости, 19.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220719/borisova-1803385094.html
Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги
Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги - РИА Новости, 19.07.2022
Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги
Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:36
2022-07-19T10:36
шоубиз
знаменитости
дана борисова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она отметила, что некоторые друзья посмотрели на ее просьбу, но ничего не прислали.Она возмутилась, что многие кавалеры также оставили ее просьбу без внимания.Ранее Борисова разместила в социальных сетях публикацию с просьбой "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту, ведь съемок у нее не будет до сентября.
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знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес
10:36 19.07.2022
 
Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги

Дана Борисова назвала долг по ЖКХ причиной сбора денег у подписчиков

© Красный квадратДана Борисова в программе "Давай поженимся!"
Дана Борисова в программе Давай поженимся!
© Красный квадрат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей.

"У меня задолженность за квартиру была 25 тысяч рублей. Возьми и просто отправь сто рублей", – сказала Дана.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro она отметила, что некоторые друзья посмотрели на ее просьбу, но ничего не прислали.

"Некоторые мои друзья просмотрели сторис, где я просила перевести по сто рублей, но не скинули ни копейки. А были люди, которые отправляли даже по рублю, по семь рублей", – сообщила Борисова.

Она возмутилась, что многие кавалеры также оставили ее просьбу без внимания.

"Меня особенно возмутили мужчины. Кавалеры, которые ухаживали и на что-то рассчитывали. Молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, пишет: "У тебя все в порядке?" Я считаю, что это не мужской поступок", – заключила звезда.

Ранее Борисова разместила в социальных сетях публикацию с просьбой "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту, ведь съемок у нее не будет до сентября.
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