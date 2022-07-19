Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги
Дана Борисова назвала долг по ЖКХ причиной сбора денег у подписчиков
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей.
"У меня задолженность за квартиру была 25 тысяч рублей. Возьми и просто отправь сто рублей", – сказала Дана.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro она отметила, что некоторые друзья посмотрели на ее просьбу, но ничего не прислали.
"Некоторые мои друзья просмотрели сторис, где я просила перевести по сто рублей, но не скинули ни копейки. А были люди, которые отправляли даже по рублю, по семь рублей", – сообщила Борисова.
Она возмутилась, что многие кавалеры также оставили ее просьбу без внимания.
"Меня особенно возмутили мужчины. Кавалеры, которые ухаживали и на что-то рассчитывали. Молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, пишет: "У тебя все в порядке?" Я считаю, что это не мужской поступок", – заключила звезда.
Ранее Борисова разместила в социальных сетях публикацию с просьбой "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту, ведь съемок у нее не будет до сентября.