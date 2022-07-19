https://ria.ru/20220719/borisova-1803385094.html

Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги

Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги - РИА Новости, 19.07.2022

Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги

Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:36

2022-07-19T10:36

2022-07-19T10:36

шоубиз

знаменитости

дана борисова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421235_207:0:3848:2048_1920x0_80_0_0_32b60a098cca30f938ea38fddd05e850.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что просила у подписчиков деньги для оплаты ЖКХ. У нее накопился долг в 25 тысяч рублей.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она отметила, что некоторые друзья посмотрели на ее просьбу, но ничего не прислали.Она возмутилась, что многие кавалеры также оставили ее просьбу без внимания.Ранее Борисова разместила в социальных сетях публикацию с просьбой "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту, ведь съемок у нее не будет до сентября.

https://ria.ru/20220718/vaykule-1803129212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес