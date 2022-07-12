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Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту - РИА Новости, 12.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту - РИА Новости, 12.07.2022
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:41
2022-07-12T16:41
шоубиз
знаменитости
дана борисова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги.Также она рассказала о судах с бывшим супругом, который старается уменьшить размер алиментов на дочь Полину.Она добавила, что будет бороться дальше: следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.Ранее Борисова рассказала, сколько приглашенным экспертам платят за участие в ток-шоу.
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знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес
16:41 12.07.2022
 
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту

Дана Борисова пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги.

"Ребят, просить неловко, впервые так делаю. Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября", – написала ведущая, добавив номер банковской карты.

Также она рассказала о судах с бывшим супругом, который старается уменьшить размер алиментов на дочь Полину.

"Не меняется совершенно ничего. Спустя пять лет, молодой, здоровый конь 42-х лет, проживающий с мамой, детей больше нет, жены нет, ответственности нет, приносит в суд справку о том, что у него зарплата 25 тысяч рублей. При этом он генеральный директор фирмы, оборот которой только с начала этого года составил 26 миллионов", – отметила Борисова.

Она добавила, что будет бороться дальше: следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.
Ранее Борисова рассказала, сколько приглашенным экспертам платят за участие в ток-шоу.
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