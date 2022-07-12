https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html

Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту

Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту - РИА Новости, 12.07.2022

Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту

Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:41

2022-07-12T16:41

2022-07-12T16:41

шоубиз

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дана борисова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги.Также она рассказала о судах с бывшим супругом, который старается уменьшить размер алиментов на дочь Полину.Она добавила, что будет бороться дальше: следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.Ранее Борисова рассказала, сколько приглашенным экспертам платят за участие в ток-шоу.

https://ria.ru/20220712/temnikova-1801882436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес