https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту - РИА Новости, 12.07.2022
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:41
2022-07-12T16:41
2022-07-12T16:41
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги.Также она рассказала о судах с бывшим супругом, который старается уменьшить размер алиментов на дочь Полину.Она добавила, что будет бороться дальше: следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.Ранее Борисова рассказала, сколько приглашенным экспертам платят за участие в ток-шоу.
https://ria.ru/20220712/temnikova-1801882436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
Дана Борисова пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дана Борисова в социальных сетях пожаловалась на отсутствие работы и попросила пользователей перечислить ей деньги.
"Ребят, просить неловко, впервые так делаю. Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября", – написала ведущая, добавив номер банковской карты.
Также она рассказала о судах с бывшим супругом, который старается уменьшить размер алиментов на дочь Полину.
"Не меняется совершенно ничего. Спустя пять лет, молодой, здоровый конь 42-х лет, проживающий с мамой, детей больше нет, жены нет, ответственности нет, приносит в суд справку о том, что у него зарплата 25 тысяч рублей. При этом он генеральный директор фирмы, оборот которой только с начала этого года составил 26 миллионов", – отметила Борисова.
Она добавила, что будет бороться дальше: следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.
Ранее Борисова рассказала
, сколько приглашенным экспертам платят за участие в ток-шоу.