https://ria.ru/20220518/borisova-1789200311.html

Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу

Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу - РИА Новости, 18.05.2022

Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу

Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу. По словам ведущей, за съемку платят до 30 тысяч рублей. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:36

2022-05-18T12:36

2022-05-18T12:36

шоубиз

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дана борисова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу. По словам ведущей, за съемку платят до 30 тысяч рублей.Некоторые поклонники посчитали, что ведущая слишком меркантильна, но Борисова это опровергла.Также она рассказала, что отправилась на отдых в Турцию вместе с дочерью и своим поклонником, но он не выдержал их компанию и на следующий день улетел домой.Ранее Борисова призналась, что планирует исправить нос собственной дочери.

https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес