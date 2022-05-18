https://ria.ru/20220518/borisova-1789200311.html
Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу
Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу - РИА Новости, 18.05.2022
Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу
Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу. По словам ведущей, за съемку платят до 30 тысяч рублей. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:36
2022-05-18T12:36
2022-05-18T12:36
шоубиз
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дана борисова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу. По словам ведущей, за съемку платят до 30 тысяч рублей.Некоторые поклонники посчитали, что ведущая слишком меркантильна, но Борисова это опровергла.Также она рассказала, что отправилась на отдых в Турцию вместе с дочерью и своим поклонником, но он не выдержал их компанию и на следующий день улетел домой.Ранее Борисова призналась, что планирует исправить нос собственной дочери.
https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес
Дана Борисова озвучила гонорар за участие в ток-шоу
Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дана Борисова озвучила гонорар экспертов за участие в ток-шоу. По словам ведущей, за съемку платят до 30 тысяч рублей.
"В последнее время гонораров не выписывают вообще. А так – от 15 до 30 тысяч", – отметила Дана.
Некоторые поклонники посчитали, что ведущая слишком меркантильна, но Борисова это опровергла.
"Не меркантильная, а умею считать деньги… А как в наше время иначе?" – парировала Дана.
Также она рассказала, что отправилась на отдых в Турцию вместе с дочерью и своим поклонником, но он не выдержал их компанию и на следующий день улетел домой.
Ранее Борисова призналась
, что планирует исправить нос собственной дочери.