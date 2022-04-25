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Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220425/borisova-1785371215.html
Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери
Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери - РИА Новости, 25.04.2022
Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери
Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:04
2022-04-25T18:04
шоубиз
знаменитости
дана борисова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической манипуляции.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что сама активно улучшает внешний вид с помощью разнообразных методов – от тренировок в спортзале до липосакции. Лишний вес у звезды появился из-за препаратов, которые Дана вынуждена принимать для лечения психического расстройства.Результатами одной из липосакций Дана делилась в социальных сетях: тогда мнения поклонников разделились. Многие пользователи решили, что на теле ведущей остались многочисленные бугры.
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знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес
18:04 25.04.2022
 
Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери

Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери у пластического хирурга

© Красный квадратДана Борисова в программе "Давай поженимся!"
Дана Борисова в программе Давай поженимся!
© Красный квадрат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической манипуляции.

"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим", – отметила ведущая.

В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что сама активно улучшает внешний вид с помощью разнообразных методов – от тренировок в спортзале до липосакции. Лишний вес у звезды появился из-за препаратов, которые Дана вынуждена принимать для лечения психического расстройства.

"Старое название — маниакально-депрессивный синдром. Это когда перепады, но не в течение дня перепады, это в течение года. Вот и у меня именно обострение заболевания происходит, ну, как у всех психов, весной и осенью. И сама я совершенно не вывожу", — добавила Дана.

Результатами одной из липосакций Дана делилась в социальных сетях: тогда мнения поклонников разделились. Многие пользователи решили, что на теле ведущей остались многочисленные бугры.
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 17:47Шоубиз
Семенович сделала липосакцию
 
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