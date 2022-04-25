https://ria.ru/20220425/borisova-1785371215.html

Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери

Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери - РИА Новости, 25.04.2022

Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери

Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:04

2022-04-25T18:04

2022-04-25T18:04

шоубиз

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дана борисова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической манипуляции.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что сама активно улучшает внешний вид с помощью разнообразных методов – от тренировок в спортзале до липосакции. Лишний вес у звезды появился из-за препаратов, которые Дана вынуждена принимать для лечения психического расстройства.Результатами одной из липосакций Дана делилась в социальных сетях: тогда мнения поклонников разделились. Многие пользователи решили, что на теле ведущей остались многочисленные бугры.

https://ria.ru/20220207/semenovich-1771522168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дана борисова, шоу-бизнес