Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери
Дана Борисова захотела исправить нос своей дочери у пластического хирурга
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дана Борисова призналась, что хочет сделать дочери Полине пластическую операцию – исправить нос. Девочка, по словам матери, сама просит об это хирургической манипуляции.
"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим", – отметила ведущая.
В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что сама активно улучшает внешний вид с помощью разнообразных методов – от тренировок в спортзале до липосакции. Лишний вес у звезды появился из-за препаратов, которые Дана вынуждена принимать для лечения психического расстройства.
"Старое название — маниакально-депрессивный синдром. Это когда перепады, но не в течение дня перепады, это в течение года. Вот и у меня именно обострение заболевания происходит, ну, как у всех психов, весной и осенью. И сама я совершенно не вывожу", — добавила Дана.
Результатами одной из липосакций Дана делилась в социальных сетях: тогда мнения поклонников разделились. Многие пользователи решили, что на теле ведущей остались многочисленные бугры.
7 февраля, 17:47ШоубизСеменович сделала липосакцию