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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220106/borisova-1766717780.html
Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились
Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились - РИА Новости, 06.01.2022
Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились
Дана Борисова опубликовала фотографии, сделанные на отдыхе в Египте, но они понравились не всем поклонникам. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:41
2022-01-06T11:42
шоубиз
египет
звезды
знаменитости
инстаграм
стиль жизни
дана борисова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дана Борисова опубликовала фотографии, сделанные на отдыхе в Египте, но они понравились не всем поклонникам."Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством! Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой, — написала Дана Борисова в Инстаграме. — Солнечно, температура 21-23 С, не особо ветрено, исключая, конечно, потоп и чрезвычайную ситуацию в день прилета, когда самолет три часа летал над городом и, в итоге, приземлился совершено в другом месте".Пост сопровождался фотографиями телеведущей в купальнике.Именно снимки и вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. "Липосакция безобразно сделана", "Не знаю, что красивого от последней операции? Бугры ведь!", "Дана, что ты с собой наделала, ну очень не красиво", — комментировали поклонники.Но не мало нашлось и тех, кто защитил телеведущую. "Уважаю людей, не использующих ретуш и фильтр. Быть таким, какой ты есть это мужество и честь", — написал один из подписчиков Константин Санторин. Многие также похвалили Дану Борисову за отсутствие ретуши и фильтров.
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египет, звезды, знаменитости, инстаграм, стиль жизни, дана борисова
11:41 06.01.2022 (обновлено: 11:42 06.01.2022)
 
Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились

Поклонники Даны Борисовой раскритиковали последствия пластической операции телеведущей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дана Борисова опубликовала фотографии, сделанные на отдыхе в Египте, но они понравились не всем поклонникам.
"Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством! Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой, — написала Дана Борисова в Инстаграме. — Солнечно, температура 21-23 С, не особо ветрено, исключая, конечно, потоп и чрезвычайную ситуацию в день прилета, когда самолет три часа летал над городом и, в итоге, приземлился совершено в другом месте".
Пост сопровождался фотографиями телеведущей в купальнике.
Именно снимки и вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. "Липосакция безобразно сделана", "Не знаю, что красивого от последней операции? Бугры ведь!", "Дана, что ты с собой наделала, ну очень не красиво", — комментировали поклонники.
Но не мало нашлось и тех, кто защитил телеведущую. "Уважаю людей, не использующих ретуш и фильтр. Быть таким, какой ты есть это мужество и честь", — написал один из подписчиков Константин Санторин. Многие также похвалили Дану Борисову за отсутствие ретуши и фильтров.
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ШоубизЕгипетзвездыЗнаменитостиИнстаграмСтиль жизниДана Борисова
 
 
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