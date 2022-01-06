https://ria.ru/20220106/borisova-1766717780.html

Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились

Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились - РИА Новости, 06.01.2022

Дана Борисова опубликовала снимки из Египта, мнения поклонников разделились

Дана Борисова опубликовала фотографии, сделанные на отдыхе в Египте, но они понравились не всем поклонникам. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:41

2022-01-06T11:41

2022-01-06T11:42

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египет

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дана борисова

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дана Борисова опубликовала фотографии, сделанные на отдыхе в Египте, но они понравились не всем поклонникам."Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством! Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой, — написала Дана Борисова в Инстаграме. — Солнечно, температура 21-23 С, не особо ветрено, исключая, конечно, потоп и чрезвычайную ситуацию в день прилета, когда самолет три часа летал над городом и, в итоге, приземлился совершено в другом месте".Пост сопровождался фотографиями телеведущей в купальнике.Именно снимки и вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. "Липосакция безобразно сделана", "Не знаю, что красивого от последней операции? Бугры ведь!", "Дана, что ты с собой наделала, ну очень не красиво", — комментировали поклонники.Но не мало нашлось и тех, кто защитил телеведущую. "Уважаю людей, не использующих ретуш и фильтр. Быть таким, какой ты есть это мужество и честь", — написал один из подписчиков Константин Санторин. Многие также похвалили Дану Борисову за отсутствие ретуши и фильтров.

https://ria.ru/20201210/borisova-1588578839.html

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египет, звезды, знаменитости, инстаграм, стиль жизни, дана борисова