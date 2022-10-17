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"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле - РИА Новости, 17.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221017/pugacheva-1824621544.html
"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле
"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле - РИА Новости, 17.10.2022
"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, который состоялся 16 октября. Певица поделилась материалами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:19
2022-10-17T16:19
шоубиз
алла пугачева
борис гребенщиков
израиль
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, который состоялся 16 октября. Певица поделилась материалами с мероприятия в своей соцсети. Артистка выложила видео из зала, на котором она подпевает рок-музыканту, в тот момент звучала песня "Стаканы". Кроме того, исполнительница показала совместную фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем*. Пугачева прилетела в Тель-Авив в конце октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО артистка уехала за границу с мужем и детьми. Причин отъезда из страны исполнительница не озвучила. По словам Макаревича, он улетел в Израиль еще в начале года.Ранее внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы. Молодой человек сообщил, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, борис гребенщиков, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Израиль
16:19 17.10.2022
 
"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве и сделала совместное фото

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, который состоялся 16 октября. Певица поделилась материалами с мероприятия в своей соцсети.
Артистка выложила видео из зала, на котором она подпевает рок-музыканту, в тот момент звучала песня "Стаканы".
"Встреча с БГ, как встреча со светом в конце тоннеля", – подписала пост певица.
Кроме того, исполнительница показала совместную фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем*.
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Пугачева прилетела в Тель-Авив в конце октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО артистка уехала за границу с мужем и детьми. Причин отъезда из страны исполнительница не озвучила.
По словам Макаревича, он улетел в Израиль еще в начале года.
Ранее внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы. Молодой человек сообщил, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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