https://ria.ru/20221017/pugacheva-1824621544.html

"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле

"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле - РИА Новости, 17.10.2022

"Как свет в конце тоннеля": Пугачева встретилась с Гребенщиковым в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, который состоялся 16 октября. Певица поделилась материалами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:19

2022-10-17T16:19

2022-10-17T16:19

шоубиз

алла пугачева

борис гребенщиков

израиль

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле, который состоялся 16 октября. Певица поделилась материалами с мероприятия в своей соцсети. Артистка выложила видео из зала, на котором она подпевает рок-музыканту, в тот момент звучала песня "Стаканы". Кроме того, исполнительница показала совместную фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем*. Пугачева прилетела в Тель-Авив в конце октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО артистка уехала за границу с мужем и детьми. Причин отъезда из страны исполнительница не озвучила. По словам Макаревича, он улетел в Израиль еще в начале года.Ранее внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы. Молодой человек сообщил, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221012/pugacheva-1823313661.html

израиль

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Александра Липатова

алла пугачева, борис гребенщиков, израиль