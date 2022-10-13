https://ria.ru/20221013/baysarov-1823803139.html

Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы

Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы - РИА Новости, 13.10.2022

Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы

Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:50

2022-10-13T17:50

2022-10-13T17:50

шоубиз

алла пугачева

кристина орбакайте

израиль

земфира

москва

литва

telegram (приложение)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он указал геолокацию.Кроме того, Байсаров сообщил в своем Telegram-канале, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.Брат Дени Никита Пресняков также редко появляется в социальных сетях. Старший сын Орбакайте никак не комментирует слухи о своем местонахождении. По последним данным в СМИ, он находится за границей. Предположительно, в Литве. Ранее Никита Пресняков опроверг сообщения о мобилизации и назвал их "фейком".Бабушка Дени Алла Пугачева уехала в Израиль. Там она посетила концерт Земфиры.

https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html

израиль

москва

литва

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, кристина орбакайте, израиль, земфира, москва, литва, telegram (приложение)