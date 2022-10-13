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Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221013/baysarov-1823803139.html
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы - РИА Новости, 13.10.2022
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы
Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:50
2022-10-13T17:50
шоубиз
алла пугачева
кристина орбакайте
израиль
земфира
москва
литва
telegram (приложение)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он указал геолокацию.Кроме того, Байсаров сообщил в своем Telegram-канале, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.Брат Дени Никита Пресняков также редко появляется в социальных сетях. Старший сын Орбакайте никак не комментирует слухи о своем местонахождении. По последним данным в СМИ, он находится за границей. Предположительно, в Литве. Ранее Никита Пресняков опроверг сообщения о мобилизации и назвал их "фейком".Бабушка Дени Алла Пугачева уехала в Израиль. Там она посетила концерт Земфиры.
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алла пугачева, кристина орбакайте, израиль, земфира, москва, литва, telegram (приложение)
Шоубиз, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Израиль, Земфира, Москва, Литва, Telegram (приложение)
17:50 13.10.2022
 
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы

Внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он указал геолокацию.
Скриншот публикации Дени Байсарова в социальной сети
Скриншот публикации Дени Байсарова в социальной сети
Скриншот публикации Дени Байсарова в социальной сети

"Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве", – подписал видео Дени.

Кроме того, Байсаров сообщил в своем Telegram-канале, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.

"Работаю над делами. Думаю, вы понимаете, сейчас ведение соцсетей не главное. Поэтому, пока беру паузу в этих сферах", – поделился с подписчиками молодой человек.

Брат Дени Никита Пресняков также редко появляется в социальных сетях. Старший сын Орбакайте никак не комментирует слухи о своем местонахождении. По последним данным в СМИ, он находится за границей. Предположительно, в Литве.
Ранее Никита Пресняков опроверг сообщения о мобилизации и назвал их "фейком".
Бабушка Дени Алла Пугачева уехала в Израиль. Там она посетила концерт Земфиры.
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ШоубизАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеИзраильЗемфираМоскваЛитваTelegram (приложение)
 
 
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