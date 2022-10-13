https://ria.ru/20221013/baysarov-1823803139.html
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы - РИА Новости, 13.10.2022
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы
Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:50
2022-10-13T17:50
2022-10-13T17:50
шоубиз
алла пугачева
кристина орбакайте
израиль
земфира
москва
литва
telegram (приложение)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он указал геолокацию.Кроме того, Байсаров сообщил в своем Telegram-канале, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.Брат Дени Никита Пресняков также редко появляется в социальных сетях. Старший сын Орбакайте никак не комментирует слухи о своем местонахождении. По последним данным в СМИ, он находится за границей. Предположительно, в Литве. Ранее Никита Пресняков опроверг сообщения о мобилизации и назвал их "фейком".Бабушка Дени Алла Пугачева уехала в Израиль. Там она посетила концерт Земфиры.
https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, кристина орбакайте, израиль, земфира, москва, литва, telegram (приложение)
Шоубиз, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Израиль, Земфира, Москва, Литва, Telegram (приложение)
Внук Пугачевой вышел на связь из Москвы
Внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров подтвердил свое местонахождение кадрами, выложенными в социальной сети. На них молодой человек гуляет по Москве: он указал геолокацию.
"Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве", – подписал видео Дени.
Кроме того, Байсаров сообщил в своем Telegram-канале, что у него все хорошо и он проводит много времени с семьей.
"Работаю над делами. Думаю, вы понимаете, сейчас ведение соцсетей не главное. Поэтому, пока беру паузу в этих сферах", – поделился с подписчиками молодой человек.
Брат Дени Никита Пресняков также редко появляется в социальных сетях. Старший сын Орбакайте никак не комментирует слухи о своем местонахождении. По последним данным в СМИ, он находится за границей. Предположительно, в Литве.
Ранее Никита Пресняков опроверг
сообщения о мобилизации и назвал их "фейком".
Бабушка Дени Алла Пугачева уехала
в Израиль. Там она посетила
концерт Земфиры.