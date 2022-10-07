https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822231515.html
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации - РИА Новости, 07.10.2022
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации
Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:28
2022-10-07T14:28
2022-10-07T15:15
шоубиз
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации".В Губернском театре в Москве также опровергли эти сообщения. Как рассказали представители учреждения в беседе с РИА Новости, Пресняков — приглашенный артист, выступающий в театре раз в два месяца. Последний раз он играл в спектакле 22 сентября, а репетиций в пятницу в театре не было.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции.
https://ria.ru/20221007/delo-1822221502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии
Шоубиз, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
14:28 07.10.2022 (обновлено: 15:15 07.10.2022)
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации
Никита Пресняков назвал сообщения о своей мобилизации фейком