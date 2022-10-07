https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822231515.html

Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации

Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации - РИА Новости, 07.10.2022

Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации

Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:28

2022-10-07T14:28

2022-10-07T15:15

шоубиз

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации".В Губернском театре в Москве также опровергли эти сообщения. Как рассказали представители учреждения в беседе с РИА Новости, Пресняков — приглашенный артист, выступающий в театре раз в два месяца. Последний раз он играл в спектакле 22 сентября, а репетиций в пятницу в театре не было.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции.

https://ria.ru/20221007/delo-1822221502.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, частичная мобилизация в россии