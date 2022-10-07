Рейтинг@Mail.ru
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822231515.html
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации - РИА Новости, 07.10.2022
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации
Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:28
2022-10-07T15:15
шоубиз
общество
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236424_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_5096efa4dbfa5de9116c92cc22f40056.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации".В Губернском театре в Москве также опровергли эти сообщения. Как рассказали представители учреждения в беседе с РИА Новости, Пресняков — приглашенный артист, выступающий в театре раз в два месяца. Последний раз он играл в спектакле 22 сентября, а репетиций в пятницу в театре не было.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции.
https://ria.ru/20221007/delo-1822221502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236424_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b989a87ab847876c4e3c6d4141348bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, частичная мобилизация в россии
Шоубиз, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
14:28 07.10.2022 (обновлено: 15:15 07.10.2022)
 
Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своей мобилизации

Никита Пресняков назвал сообщения о своей мобилизации фейком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Артист Никита Пресняков, отвечая на комментарии подписчиков в Telegram, опроверг сообщения о своей "мобилизации".
"Фейк", — написал актер.
В Губернском театре в Москве также опровергли эти сообщения. Как рассказали представители учреждения в беседе с РИА Новости, Пресняков — приглашенный артист, выступающий в театре раз в два месяца. Последний раз он играл в спектакле 22 сентября, а репетиций в пятницу в театре не было.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 14:01
Источник: дело об уклонении от службы при частичной мобилизации отменили
 
ШоубизОбществоРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала