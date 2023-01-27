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Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется" - РИА Новости, 27.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется" - РИА Новости, 27.01.2023
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"
Певица Юта (Анна Осипова) бывала в ДНР и ЛНР с концертами еще с 2014-го. Ездит и сейчас. О своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:00
2023-01-27T18:17
шоубиз
юта (певица)
донбасс
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) бывала в ДНР и ЛНР с концертами еще с 2014-го. Ездит и сейчас. О своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической песне, тенденциях на эстраде и планах на будущее она рассказала в интервью РИА Новости.Люди Донбасса: впечатления Юты от новых регионов— В Донбассе восемь лет жили в нечеловеческих условиях. Вы были там много раз. На ваш взгляд, жители ДНР и ЛНР смогли сохранить человечность?— Люди благодарят меня за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость.Мы живем в Москве, а это один из самых комфортных городов мира. На то, что мы видим по телевидению, когда показывают Донбасс, безусловно, реагируем — становится страшно и печально. Но иногда отмахиваемся и продолжаем варить кофе в уютной квартире. Однако, когда с этими людьми разговариваешь, каждый раз благодаришь Бога за то, что жив и можешь заниматься творчеством.Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру, — это, ребята, дорогого стоит.Еще очень важно — многие артисты хотят туда поехать, но не могут. Подозреваю, что элементарно семья противится. Хорошо, что сейчас все больше возможностей: фронтовые бригады, волонтерское движение.— В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях много русских, но все же 30 лет они были в другой стране. Заметили ли вы разницу между нами и ими?— Возможно, только в темпераменте, способе выражения эмоций. Мы были одним народом и останемся им.Патриотическая песня: тренд и хайп— Вы, безусловно, представитель жанра патриотической песни. Ваши композиции становятся гимнами бойцов СВО. И вообще сейчас это направление популярно. Но там, где тренд, есть и хайп. Вы видите это среди ваших коллег, кто просто пользуется ситуацией?— Вообще, классно, что коллеги стали петь о России: пусть кто-то более удачно, кто-то менее. Нас всех рассудят потомки: если песню вспомнят через годы, значит, она от души. Народ, как и детей, не обманешь.Патриотическая песня — пожалуй, один из самых сложных жанров. Тут идешь по лезвию: три миллиметра вправо — свалишься в пафос, влево — пошлость. В первом случае тебе не поверят, во втором — просто выключат.Как сделать это гармонично — большой вопрос. Если у меня получается, я благодарю родителей, детей, которые слушают каждую мою песню, и Господа Бога.— Однако певец — это еще и актер, он старается передать эмоции и смысл не только вокальной техникой. В чем ваше вдохновение, когда вы создаете патриотический материал?— Я думаю о конкретном человеке — у него есть семья, сфера ответственности. Как правило, такие люди очень заняты, и у них нет времени на пустое сидение в телефоне, разматывание трендов, ведущих в негатив. Это человек-созидатель, и ему хочется простоты, чтобы затронули ту струну, которая о Боге.— На российской эстраде, на ваш взгляд, теперь будет больше русского?— Мода на иностранное — временная. Скоро мы вернемся к смыслу в текстах песен. Коверкать наши слова, специфически, по-западному, произносить гласные — это способ выделиться, быть в тренде. Да, безусловно, мировой шоубиз ориентирован на звук и продакшен. Но у нас главное — слово.Успех в шоу-бизнесе: как Юта удерживает своего зрителя— Сегодня быстро можно стать просто устаревшим и потерять аудиторию. Что вы сделали для того, чтобы быть востребованной и по-прежнему любимой у зрителя?— Я ищу новое звучание, но с нюансом: меня практически не интересует, что происходит в мировой музыкальной индустрии. Наверное, это неправильно с точки зрения шоу-бизнеса, но ищу все исключительно внутри себя.Долго работаю над материалом, выверяя каждое слово. Песня должна заиграть внутри так, как будто включилось радио. Затем я анализирую, из чего это состоит, и переношу в мир материальный — то есть на инструменты для аранжировки. Это, собственно, и называется продюсированием.— Все же живых инструментов…— Нет, тут зависит от песни. Некоторые требуют синтетического звучания, как мы говорим, "химозы", а некоторые — элементарной, простой, живой эстетики.Меня часто упрекали модные критики в колоссальном стилистическом разбросе, который не позволяет мне, по их мнению, стать популярной. То есть аудитория должна узнавать меня в чем-то одном, получать тот продукт, к которому готова.Но мне так не интересно. Я получаю удовольствие от того, что делаю, — и это большое счастье.— Сейчас артистов принято называть продуктами рынка. В целом ничего страшного в этом нет, таков шоу-бизнес. Но все-таки вы считаете себя продуктом или артистом?— Продукт — вещь скоропортящаяся и требует определенных условий для содержания и реализации, отчетности и прочего. Я все же занимаюсь искусством. Моя цель — чтобы от моих песен у людей улучшалось настроение, повышалась работоспособность и усиливалась Вера.Топы на ТВ и радио: как Юта оценивает современную эстраду— Есть что-то, о чем бы вы хотели спеть, но еще не было возможности?— Наверное, мне необходима песня о летчиках. Мой хороший друг посоветовал подумать над этим. Как-то мне позвонили и пригласили на мероприятие, но попросили спеть о летчиках. А у меня нет такого. Но там возразили и напомнили о композиции "Любимый мой", где есть строчки: "Лети, как вольный ветер". Вот вроде и о летчиках.Еще нужна песня про хлеб.— У вас трое детей: дочкам по 12 лет, сыну — 15. Что они слушают?— Я как-то спросила — просветите маман! Поставили мне группу Ssshhhiiittt!. Поинтересовалась у дочки, знает ли, как это переводится. Оказывается, она не знала, что это "дерьмо" по-русски. Очень была удивлена, что слушала песни группы "Дерьмо!".Они поставили еще несколько композиций — у всех троих совершенно разные музыкальные вкусы. Но закончили мы песнями Виктора Цоя. Его вещи одинаково хорошо "заходят" для всех нас четверых, потому что есть вечные темы.Мы рассуждали, останется ли группа Ssshhhiiittt! в веках. Не смогли ответить на этот вопрос. Но сейчас это модно и круто, поэтому пусть слушают — я спорить не буду.— Вас огорчает, что в топе чартов, на ТВ, на большой сцене есть артисты, не умеющие петь и не вкладывающие особый смысл в слова?— Во-первых, сегодня информационное пространство другое. Не нужно быть на телевидении или радио, чтобы тебя слушали, знали и ходили на концерты, — для этого есть стримы.Во-вторых, конечно, эфиров у меня прибавилось. И это закономерно — чем больше вкладываешься в творчество, тем больше появлений на экранах. До определенного времени у меня был творческий поиск, я не понимала, куда идти. Есть потребность писать добрые, человечные песни про Родину, но я понимаю, что на радио их не возьмут. Ломать себя и писать что-то другое — не интересно. Было ощущение, что на время я выпала из повестки.А огорчаться из-за того, что на экране все так, а не иначе, это как обижаться на мороз зимой — неконструктивно и бессмысленно. Я живу не для этого."Роман о шоубизе": интервью с ЮтойПолную версию беседы с Ютой слушайте в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе" по ссылке.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юта (певица), донбасс
Шоубиз, Юта (певица), Донбасс
08:00 27.01.2023 (обновлено: 18:17 27.01.2023)
 

Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"

© Фото предоставлено певицей ЮтойПевица Юта
Певица Юта
© Фото предоставлено певицей Ютой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) бывала в ДНР и ЛНР с концертами еще с 2014-го. Ездит и сейчас. О своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической песне, тенденциях на эстраде и планах на будущее она рассказала в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено певицей ЮтойПевица Юта
Певица Юта
© Фото предоставлено певицей Ютой
Певица Юта

Люди Донбасса: впечатления Юты от новых регионов

— В Донбассе восемь лет жили в нечеловеческих условиях. Вы были там много раз. На ваш взгляд, жители ДНР и ЛНР смогли сохранить человечность?
— Люди благодарят меня за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость.
Мы живем в Москве, а это один из самых комфортных городов мира. На то, что мы видим по телевидению, когда показывают Донбасс, безусловно, реагируем — становится страшно и печально. Но иногда отмахиваемся и продолжаем варить кофе в уютной квартире. Однако, когда с этими людьми разговариваешь, каждый раз благодаришь Бога за то, что жив и можешь заниматься творчеством.
Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру, — это, ребята, дорогого стоит.
Еще очень важно — многие артисты хотят туда поехать, но не могут. Подозреваю, что элементарно семья противится. Хорошо, что сейчас все больше возможностей: фронтовые бригады, волонтерское движение.
© Фото предоставлено певицей ЮтойВыступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
© Фото предоставлено певицей Ютой
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
— В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях много русских, но все же 30 лет они были в другой стране. Заметили ли вы разницу между нами и ими?
— Возможно, только в темпераменте, способе выражения эмоций. Мы были одним народом и останемся им.

Патриотическая песня: тренд и хайп

— Вы, безусловно, представитель жанра патриотической песни. Ваши композиции становятся гимнами бойцов СВО. И вообще сейчас это направление популярно. Но там, где тренд, есть и хайп. Вы видите это среди ваших коллег, кто просто пользуется ситуацией?
— Вообще, классно, что коллеги стали петь о России: пусть кто-то более удачно, кто-то менее. Нас всех рассудят потомки: если песню вспомнят через годы, значит, она от души. Народ, как и детей, не обманешь.
Патриотическая песня — пожалуй, один из самых сложных жанров. Тут идешь по лезвию: три миллиметра вправо — свалишься в пафос, влево — пошлость. В первом случае тебе не поверят, во втором — просто выключат.
Как сделать это гармонично — большой вопрос. Если у меня получается, я благодарю родителей, детей, которые слушают каждую мою песню, и Господа Бога.
— Однако певец — это еще и актер, он старается передать эмоции и смысл не только вокальной техникой. В чем ваше вдохновение, когда вы создаете патриотический материал?
— Я думаю о конкретном человеке — у него есть семья, сфера ответственности. Как правило, такие люди очень заняты, и у них нет времени на пустое сидение в телефоне, разматывание трендов, ведущих в негатив. Это человек-созидатель, и ему хочется простоты, чтобы затронули ту струну, которая о Боге.
© Фото предоставлено певицей ЮтойВыступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
© Фото предоставлено певицей Ютой
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
— На российской эстраде, на ваш взгляд, теперь будет больше русского?
— Мода на иностранное — временная. Скоро мы вернемся к смыслу в текстах песен. Коверкать наши слова, специфически, по-западному, произносить гласные — это способ выделиться, быть в тренде. Да, безусловно, мировой шоубиз ориентирован на звук и продакшен. Но у нас главное — слово.

Успех в шоу-бизнесе: как Юта удерживает своего зрителя

— Сегодня быстро можно стать просто устаревшим и потерять аудиторию. Что вы сделали для того, чтобы быть востребованной и по-прежнему любимой у зрителя?
— Я ищу новое звучание, но с нюансом: меня практически не интересует, что происходит в мировой музыкальной индустрии. Наверное, это неправильно с точки зрения шоу-бизнеса, но ищу все исключительно внутри себя.
Долго работаю над материалом, выверяя каждое слово. Песня должна заиграть внутри так, как будто включилось радио. Затем я анализирую, из чего это состоит, и переношу в мир материальный — то есть на инструменты для аранжировки. Это, собственно, и называется продюсированием.
— Все же живых инструментов…
— Нет, тут зависит от песни. Некоторые требуют синтетического звучания, как мы говорим, "химозы", а некоторые — элементарной, простой, живой эстетики.
Меня часто упрекали модные критики в колоссальном стилистическом разбросе, который не позволяет мне, по их мнению, стать популярной. То есть аудитория должна узнавать меня в чем-то одном, получать тот продукт, к которому готова.
Но мне так не интересно. Я получаю удовольствие от того, что делаю, — и это большое счастье.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВечер-посвящение героям России "Наши маяки"
Вечер-посвящение героям России Наши маяки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вечер-посвящение героям России "Наши маяки"
— Сейчас артистов принято называть продуктами рынка. В целом ничего страшного в этом нет, таков шоу-бизнес. Но все-таки вы считаете себя продуктом или артистом?
— Продукт — вещь скоропортящаяся и требует определенных условий для содержания и реализации, отчетности и прочего. Я все же занимаюсь искусством. Моя цель — чтобы от моих песен у людей улучшалось настроение, повышалась работоспособность и усиливалась Вера.

Топы на ТВ и радио: как Юта оценивает современную эстраду

— Есть что-то, о чем бы вы хотели спеть, но еще не было возможности?
— Наверное, мне необходима песня о летчиках. Мой хороший друг посоветовал подумать над этим. Как-то мне позвонили и пригласили на мероприятие, но попросили спеть о летчиках. А у меня нет такого. Но там возразили и напомнили о композиции "Любимый мой", где есть строчки: "Лети, как вольный ветер". Вот вроде и о летчиках.
Еще нужна песня про хлеб.
— У вас трое детей: дочкам по 12 лет, сыну — 15. Что они слушают?
— Я как-то спросила — просветите маман! Поставили мне группу Ssshhhiiittt!. Поинтересовалась у дочки, знает ли, как это переводится. Оказывается, она не знала, что это "дерьмо" по-русски. Очень была удивлена, что слушала песни группы "Дерьмо!".
Они поставили еще несколько композиций — у всех троих совершенно разные музыкальные вкусы. Но закончили мы песнями Виктора Цоя. Его вещи одинаково хорошо "заходят" для всех нас четверых, потому что есть вечные темы.
© Фото : Казахфильм, 1988Кадр из фильма "Игла" (1988)
Кадр из фильма Игла (1988) - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Казахфильм, 1988
Кадр из фильма "Игла" (1988)
Мы рассуждали, останется ли группа Ssshhhiiittt! в веках. Не смогли ответить на этот вопрос. Но сейчас это модно и круто, поэтому пусть слушают — я спорить не буду.
— Вас огорчает, что в топе чартов, на ТВ, на большой сцене есть артисты, не умеющие петь и не вкладывающие особый смысл в слова?
— Во-первых, сегодня информационное пространство другое. Не нужно быть на телевидении или радио, чтобы тебя слушали, знали и ходили на концерты, — для этого есть стримы.
Во-вторых, конечно, эфиров у меня прибавилось. И это закономерно — чем больше вкладываешься в творчество, тем больше появлений на экранах. До определенного времени у меня был творческий поиск, я не понимала, куда идти. Есть потребность писать добрые, человечные песни про Родину, но я понимаю, что на радио их не возьмут. Ломать себя и писать что-то другое — не интересно. Было ощущение, что на время я выпала из повестки.
А огорчаться из-за того, что на экране все так, а не иначе, это как обижаться на мороз зимой — неконструктивно и бессмысленно. Я живу не для этого.

"Роман о шоубизе": интервью с Ютой

Полную версию беседы с Ютой слушайте в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе" по ссылке.
Певица Юта: Здорово, что артисты стали петь о России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 00:54Роман о шоубизе
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
 
ШоубизЮта (певица)Донбасс
 
 
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