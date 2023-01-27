08:00 27.01.2023 (обновлено: 18:17 27.01.2023)
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"
© Фото предоставлено певицей ЮтойПевица Юта
© Фото предоставлено певицей Ютой
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) бывала в ДНР и ЛНР с концертами еще с 2014-го. Ездит и сейчас. О своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической песне, тенденциях на эстраде и планах на будущее она рассказала в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено певицей ЮтойПевица Юта
© Фото предоставлено певицей Ютой
Певица Юта
Люди Донбасса: впечатления Юты от новых регионов
— В Донбассе восемь лет жили в нечеловеческих условиях. Вы были там много раз. На ваш взгляд, жители ДНР и ЛНР смогли сохранить человечность?
— Люди благодарят меня за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость.
Мы живем в Москве, а это один из самых комфортных городов мира. На то, что мы видим по телевидению, когда показывают Донбасс, безусловно, реагируем — становится страшно и печально. Но иногда отмахиваемся и продолжаем варить кофе в уютной квартире. Однако, когда с этими людьми разговариваешь, каждый раз благодаришь Бога за то, что жив и можешь заниматься творчеством.
Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру, — это, ребята, дорогого стоит.
Еще очень важно — многие артисты хотят туда поехать, но не могут. Подозреваю, что элементарно семья противится. Хорошо, что сейчас все больше возможностей: фронтовые бригады, волонтерское движение.
© Фото предоставлено певицей ЮтойВыступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
© Фото предоставлено певицей Ютой
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
— В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях много русских, но все же 30 лет они были в другой стране. Заметили ли вы разницу между нами и ими?
— Возможно, только в темпераменте, способе выражения эмоций. Мы были одним народом и останемся им.
Патриотическая песня: тренд и хайп
— Вы, безусловно, представитель жанра патриотической песни. Ваши композиции становятся гимнами бойцов СВО. И вообще сейчас это направление популярно. Но там, где тренд, есть и хайп. Вы видите это среди ваших коллег, кто просто пользуется ситуацией?
— Вообще, классно, что коллеги стали петь о России: пусть кто-то более удачно, кто-то менее. Нас всех рассудят потомки: если песню вспомнят через годы, значит, она от души. Народ, как и детей, не обманешь.
Патриотическая песня — пожалуй, один из самых сложных жанров. Тут идешь по лезвию: три миллиметра вправо — свалишься в пафос, влево — пошлость. В первом случае тебе не поверят, во втором — просто выключат.
Как сделать это гармонично — большой вопрос. Если у меня получается, я благодарю родителей, детей, которые слушают каждую мою песню, и Господа Бога.
— Однако певец — это еще и актер, он старается передать эмоции и смысл не только вокальной техникой. В чем ваше вдохновение, когда вы создаете патриотический материал?
— Я думаю о конкретном человеке — у него есть семья, сфера ответственности. Как правило, такие люди очень заняты, и у них нет времени на пустое сидение в телефоне, разматывание трендов, ведущих в негатив. Это человек-созидатель, и ему хочется простоты, чтобы затронули ту струну, которая о Боге.
© Фото предоставлено певицей ЮтойВыступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
© Фото предоставлено певицей Ютой
Выступление певицы Юты перед военнослужащими в зоне СВО
— На российской эстраде, на ваш взгляд, теперь будет больше русского?
— Мода на иностранное — временная. Скоро мы вернемся к смыслу в текстах песен. Коверкать наши слова, специфически, по-западному, произносить гласные — это способ выделиться, быть в тренде. Да, безусловно, мировой шоубиз ориентирован на звук и продакшен. Но у нас главное — слово.
Успех в шоу-бизнесе: как Юта удерживает своего зрителя
— Сегодня быстро можно стать просто устаревшим и потерять аудиторию. Что вы сделали для того, чтобы быть востребованной и по-прежнему любимой у зрителя?
— Я ищу новое звучание, но с нюансом: меня практически не интересует, что происходит в мировой музыкальной индустрии. Наверное, это неправильно с точки зрения шоу-бизнеса, но ищу все исключительно внутри себя.
Долго работаю над материалом, выверяя каждое слово. Песня должна заиграть внутри так, как будто включилось радио. Затем я анализирую, из чего это состоит, и переношу в мир материальный — то есть на инструменты для аранжировки. Это, собственно, и называется продюсированием.
— Все же живых инструментов…
— Нет, тут зависит от песни. Некоторые требуют синтетического звучания, как мы говорим, "химозы", а некоторые — элементарной, простой, живой эстетики.
Меня часто упрекали модные критики в колоссальном стилистическом разбросе, который не позволяет мне, по их мнению, стать популярной. То есть аудитория должна узнавать меня в чем-то одном, получать тот продукт, к которому готова.
Но мне так не интересно. Я получаю удовольствие от того, что делаю, — и это большое счастье.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВечер-посвящение героям России "Наши маяки"
Вечер-посвящение героям России "Наши маяки"
— Сейчас артистов принято называть продуктами рынка. В целом ничего страшного в этом нет, таков шоу-бизнес. Но все-таки вы считаете себя продуктом или артистом?
— Продукт — вещь скоропортящаяся и требует определенных условий для содержания и реализации, отчетности и прочего. Я все же занимаюсь искусством. Моя цель — чтобы от моих песен у людей улучшалось настроение, повышалась работоспособность и усиливалась Вера.
Топы на ТВ и радио: как Юта оценивает современную эстраду
— Есть что-то, о чем бы вы хотели спеть, но еще не было возможности?
— Наверное, мне необходима песня о летчиках. Мой хороший друг посоветовал подумать над этим. Как-то мне позвонили и пригласили на мероприятие, но попросили спеть о летчиках. А у меня нет такого. Но там возразили и напомнили о композиции "Любимый мой", где есть строчки: "Лети, как вольный ветер". Вот вроде и о летчиках.
Еще нужна песня про хлеб.
— У вас трое детей: дочкам по 12 лет, сыну — 15. Что они слушают?
— Я как-то спросила — просветите маман! Поставили мне группу Ssshhhiiittt!. Поинтересовалась у дочки, знает ли, как это переводится. Оказывается, она не знала, что это "дерьмо" по-русски. Очень была удивлена, что слушала песни группы "Дерьмо!".
Они поставили еще несколько композиций — у всех троих совершенно разные музыкальные вкусы. Но закончили мы песнями Виктора Цоя. Его вещи одинаково хорошо "заходят" для всех нас четверых, потому что есть вечные темы.
© Фото : Казахфильм, 1988Кадр из фильма "Игла" (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
Кадр из фильма "Игла" (1988)
Мы рассуждали, останется ли группа Ssshhhiiittt! в веках. Не смогли ответить на этот вопрос. Но сейчас это модно и круто, поэтому пусть слушают — я спорить не буду.
— Вас огорчает, что в топе чартов, на ТВ, на большой сцене есть артисты, не умеющие петь и не вкладывающие особый смысл в слова?
— Во-первых, сегодня информационное пространство другое. Не нужно быть на телевидении или радио, чтобы тебя слушали, знали и ходили на концерты, — для этого есть стримы.
Во-вторых, конечно, эфиров у меня прибавилось. И это закономерно — чем больше вкладываешься в творчество, тем больше появлений на экранах. До определенного времени у меня был творческий поиск, я не понимала, куда идти. Есть потребность писать добрые, человечные песни про Родину, но я понимаю, что на радио их не возьмут. Ломать себя и писать что-то другое — не интересно. Было ощущение, что на время я выпала из повестки.
А огорчаться из-за того, что на экране все так, а не иначе, это как обижаться на мороз зимой — неконструктивно и бессмысленно. Я живу не для этого.
"Роман о шоубизе": интервью с Ютой
Полную версию беседы с Ютой слушайте в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе" по ссылке.
Вчера, 00:54Роман о шоубизеПевица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.