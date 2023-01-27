Рейтинг@Mail.ru
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России" - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20230127/shoubiz-1847600201.html
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России" - РИА Новости, 27.01.2023
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
2023-01-27T00:54
2023-01-27T00:54
роман о шоубизе
юта
донбасс
певица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847617674_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_c3ec8306fb442912444db37fbc813efd.png
Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
audio/mpeg
Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певицу Юту: 1. Как живут люди в Донбассе.2. Каким образом им удается много лет сохранять свою человечность.3. Где Юта находит вдохновение для новых песен.4. Почему патриотические песни – самых сложный жанр.5. Что слушает Юта и ее дети и как она оценивает современные тренды шоубиза.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
юта
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847617674_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_eb3848e51c4b33354b99e5ec3b552a28.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юта, донбасс, певица
Роман о шоубизе, Юта, Донбасс, певица
00:54 27.01.2023
 

Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"

Роман о шоубизе
Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России"
00:54
Читать ria.ru в
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певицу Юту:
© Фото предоставлено певицей ЮтойПевица Юта
Певица Юта
© Фото предоставлено певицей Ютой
Певица Юта
1. Как живут люди в Донбассе.
2. Каким образом им удается много лет сохранять свою человечность.
3. Где Юта находит вдохновение для новых песен.
4. Почему патриотические песни – самых сложный жанр.
5. Что слушает Юта и ее дети и как она оценивает современные тренды шоубиза.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
 
Роман о шоубизеЮтаДонбасспевица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала