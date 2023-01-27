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Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России" - РИА Новости, 27.01.2023
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
2023-01-27T00:54
2023-01-27T00:54
2023-01-27T00:54
роман о шоубизе
юта
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певица
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Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
audio/mpeg
Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певицу Юту: 1. Как живут люди в Донбассе.2. Каким образом им удается много лет сохранять свою человечность.3. Где Юта находит вдохновение для новых песен.4. Почему патриотические песни – самых сложный жанр.5. Что слушает Юта и ее дети и как она оценивает современные тренды шоубиза.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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юта, донбасс, певица
Роман о шоубизе, Юта, Донбасс, певица
Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"
Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.