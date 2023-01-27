https://ria.ru/20230127/shoubiz-1847600201.html

Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"

Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России" - РИА Новости, 27.01.2023

Певица Юта: "Здорово, что артисты стали петь о России"

Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты.

2023-01-27T00:54

2023-01-27T00:54

2023-01-27T00:54

роман о шоубизе

юта

донбасс

певица

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Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России" Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты. audio/mpeg

Певица Юта: "Классно, что артисты стали петь о России" Песни Юты становятся гимнами солдат СВО. Она поет о жизни, Родине и долге. Вопреки трендам шоу-бизнеса, исполнительница выбрала свой путь и уже много лет востребована и любима своим зрителем. Кроме того, певица, не боясь, ездит в зону СВО и дает там свои концерты. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певицу Юту: 1. Как живут люди в Донбассе.2. Каким образом им удается много лет сохранять свою человечность.3. Где Юта находит вдохновение для новых песен.4. Почему патриотические песни – самых сложный жанр.5. Что слушает Юта и ее дети и как она оценивает современные тренды шоубиза.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юта, донбасс, певица