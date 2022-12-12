"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в Москве в помощь прифронтовым территориям
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Земляне" дала новогодний концерт в "ВТБ Арене". Музыканты решили направить средства от шоу жителям новых регионов.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
"Сегодня мы направляем средства, вырученные от продажи билетов, жителям прифронтовых и присоединенных территорий. Надеемся, это станет для них поддержкой", – поделились артисты РИА Новости.
Кроме того, они поблагодарили зрителей и коллег, которые поддержали мероприятие.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
"Мы хотим сказать большое спасибо всем зрителям, которые пришли сегодня на наш концерт. И, конечно, мы благодарим наших друзей, которые присоединились к нам на сцене и вместе с нами подарили залу добрые эмоции и праздничную атмосферу!" – рассказали артисты, говорится в сообщении "Русской медиагруппы".
"Земляне" открыли шоу хитами "Поверь в мечту", "Путь домой", "Борсалино" и "Маленький кораблик". Также в концерте приняли участие Григорий Лепс, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дима Билан, Юлия Савичева, ЮрКисс, Стас Костюшкин и другие.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Ведущие на благотворительном концерте
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Ведущие на благотворительном концерте
Ведущими вечера стали Елена Север, Гоша Куценко и Максим Привалов.
Ранее "Земляне" отметили юбилей коллектива концертом в Санкт-Петербурге. Группе исполнилось 45 лет.