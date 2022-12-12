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"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам - РИА Новости, 12.12.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам - РИА Новости, 12.12.2022
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам
Группа "Земляне" дала новогодний концерт в "ВТБ Арене". Музыканты решили направить средства от шоу жителям новых регионов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:41
2022-12-12T13:41
шоубиз
группа "земляне"
музыка
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Земляне" дала новогодний концерт в "ВТБ Арене". Музыканты решили направить средства от шоу жителям новых регионов. Кроме того, они поблагодарили зрителей и коллег, которые поддержали мероприятие. "Земляне" открыли шоу хитами "Поверь в мечту", "Путь домой", "Борсалино" и "Маленький кораблик". Также в концерте приняли участие Григорий Лепс, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дима Билан, Юлия Савичева, ЮрКисс, Стас Костюшкин и другие. Ведущими вечера стали Елена Север, Гоша Куценко и Максим Привалов. Ранее "Земляне" отметили юбилей коллектива концертом в Санкт-Петербурге. Группе исполнилось 45 лет.
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группа "земляне", музыка, россия
Шоубиз, Группа "Земляне", Музыка, Россия
13:41 12.12.2022
 
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам

"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в Москве в помощь прифронтовым территориям

© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Земляне" дала новогодний концерт в "ВТБ Арене". Музыканты решили направить средства от шоу жителям новых регионов.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте

"Сегодня мы направляем средства, вырученные от продажи билетов, жителям прифронтовых и присоединенных территорий. Надеемся, это станет для них поддержкой", – поделились артисты РИА Новости.

Кроме того, они поблагодарили зрителей и коллег, которые поддержали мероприятие.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте

"Мы хотим сказать большое спасибо всем зрителям, которые пришли сегодня на наш концерт. И, конечно, мы благодарим наших друзей, которые присоединились к нам на сцене и вместе с нами подарили залу добрые эмоции и праздничную атмосферу!" – рассказали артисты, говорится в сообщении "Русской медиагруппы".

"Земляне" открыли шоу хитами "Поверь в мечту", "Путь домой", "Борсалино" и "Маленький кораблик". Также в концерте приняли участие Григорий Лепс, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дима Билан, Юлия Савичева, ЮрКисс, Стас Костюшкин и другие.
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Ведущие на благотворительном концерте
Ведущие на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
Ведущие на благотворительном концерте
Ведущими вечера стали Елена Север, Гоша Куценко и Максим Привалов.
Ранее "Земляне" отметили юбилей коллектива концертом в Санкт-Петербурге. Группе исполнилось 45 лет.
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 14:34Шоубиз
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов
 
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