"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам

"Мы хотим сказать большое спасибо всем зрителям, которые пришли сегодня на наш концерт. И, конечно, мы благодарим наших друзей, которые присоединились к нам на сцене и вместе с нами подарили залу добрые эмоции и праздничную атмосферу!" – рассказали артисты, говорится в сообщении "Русской медиагруппы".