https://ria.ru/20230215/tarasova-1852200112.html

Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации

Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации - РИА Новости, 15.02.2023

Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации

Актриса Виктория Тарасова пожаловалась в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1", что ей поступают угрозы из-за поддержки спецоперации. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:45

2023-02-15T17:45

2023-02-15T18:29

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Тарасова пожаловалась в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1", что ей поступают угрозы из-за поддержки спецоперации. Кроме того, она раскрыла детали общения с жителями Донбасса."Я общалась с детьми из театральной студии. Дети изменились, они стали сильнее. Они не спрашивали меня о военных действиях, а спрашивали об актерском мастерстве. Когда мы вышли из ДК, случился хлопок. Они даже не отреагировали на взрыв," — сообщила Тарасова.Актриса поделилась историей ребенка, который ухаживал за родными во время обстрела Мариуполя.Помимо этого, артистка рассказала о бабушке, которую вывезли из Соледара."Бабушка находилась в своем доме, когда были жуткие бои. Она сидела в подвале. Она больная вся, кашляет и ничего не слышит. Бабушка благодарила наших солдат. Ей 85 лет. Она сказала, что противники забирали еду и стреляли по местным жителям. Я подарила ей носочки", — добавила Тарасова.Виктория Тарасова — российская актриса театра и кино. Одной из ее наиболее известных работ стала роль Ирины Зиминой в сериале "Глухарь". Артистка впервые посетила Донбасс с гуманитарной помощью в 2016 году. Всего она побывала в регионе десять раз.

https://ria.ru/20230213/shaman-1851707847.html

https://ria.ru/20221022/mashkov-1825951075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, донбасс, мариуполь, россия