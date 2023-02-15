https://ria.ru/20230215/tarasova-1852200112.html
Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации
Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации - РИА Новости, 15.02.2023
Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации
Актриса Виктория Тарасова пожаловалась в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1", что ей поступают угрозы из-за поддержки спецоперации. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:45
2023-02-15T17:45
2023-02-15T18:29
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Тарасова пожаловалась в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1", что ей поступают угрозы из-за поддержки спецоперации. Кроме того, она раскрыла детали общения с жителями Донбасса."Я общалась с детьми из театральной студии. Дети изменились, они стали сильнее. Они не спрашивали меня о военных действиях, а спрашивали об актерском мастерстве. Когда мы вышли из ДК, случился хлопок. Они даже не отреагировали на взрыв," — сообщила Тарасова.Актриса поделилась историей ребенка, который ухаживал за родными во время обстрела Мариуполя.Помимо этого, артистка рассказала о бабушке, которую вывезли из Соледара."Бабушка находилась в своем доме, когда были жуткие бои. Она сидела в подвале. Она больная вся, кашляет и ничего не слышит. Бабушка благодарила наших солдат. Ей 85 лет. Она сказала, что противники забирали еду и стреляли по местным жителям. Я подарила ей носочки", — добавила Тарасова.Виктория Тарасова — российская актриса театра и кино. Одной из ее наиболее известных работ стала роль Ирины Зиминой в сериале "Глухарь". Артистка впервые посетила Донбасс с гуманитарной помощью в 2016 году. Всего она побывала в регионе десять раз.
https://ria.ru/20230213/shaman-1851707847.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, донбасс, мариуполь, россия
Шоубиз, Шоу-бизнес, Донбасс, Мариуполь, Россия
17:45 15.02.2023 (обновлено: 18:29 15.02.2023)
Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации
Виктория Тарасова пожаловалась на угрозы в ее адрес из-за помощи детям и беженцам Донбасса
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Актриса Виктория Тарасова пожаловалась в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1
", что ей поступают угрозы из-за поддержки спецоперации.
"Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!" — отметила артистка.
Кроме того, она раскрыла детали общения с жителями Донбасса
.
"Я общалась с детьми из театральной студии. Дети изменились, они стали сильнее. Они не спрашивали меня о военных действиях, а спрашивали об актерском мастерстве. Когда мы вышли из ДК, случился хлопок. Они даже не отреагировали на взрыв," — сообщила Тарасова.
Актриса поделилась историей ребенка, который ухаживал за родными во время обстрела Мариуполя
.
"Меня потряс один мальчик из Мариуполя. Он рассказал, что половину его дома разбомбило. Он спустился в подвал вместе с родными. У него мама, папа и дядя — инвалиды. Мальчик все время, пока город бомбили, ухаживал за лежачими родственниками. Он доставал еду и воду. Для меня он герой", — призналась она.
Помимо этого, артистка рассказала о бабушке, которую вывезли из Соледара
.
"Бабушка находилась в своем доме, когда были жуткие бои. Она сидела в подвале. Она больная вся, кашляет и ничего не слышит. Бабушка благодарила наших солдат. Ей 85 лет. Она сказала, что противники забирали еду и стреляли по местным жителям. Я подарила ей носочки", — добавила Тарасова.
Виктория Тарасова — российская актриса театра и кино. Одной из ее наиболее известных работ стала роль Ирины Зиминой в сериале "Глухарь". Артистка впервые посетила Донбасс с гуманитарной помощью в 2016 году. Всего она побывала в регионе десять раз.